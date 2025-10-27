伍一山 - 恒指反弹续受制20天线 | 有钱图

Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

伍一山 - 恒指反弹续受制20天线

伍一山
2025-10-27 02:00 HKT
产经 专栏
大市上周五延续反弹，恒指高开210点至26177，未几即见全日高位26239，升272点，其后升幅收窄，午后初段回吐至全日低位26063，升96点，收市回升至26100，升192点，全日成交额减至2266亿元。

　　以周线图分析，恒指上周低位25591，高位26367，一周回升913点，升幅达3.62%，呈阳烛。周线技术指标偏淡，MACD牛熊，熊差扩大；慢随机指数维持沽货讯号；9周RSI反弹至57.36，重返中轴之上。

　　恒指5月确认升越大型双底颈线22700，并沿着平行上升通道推进，本月初升抵通道顶27381受阻，大前周以「倾盆大雨」见顶，前周以裂口大阴烛跌破上升通道底，破坏中期升浪，但于20周线（25217）找到短线支持，上周得以反弹。从日线图看，上周五升近20天线（26276）受阻，日线阴阳烛为十字星，不宜过早判断调整完成，上周的回升可能只是后抽。短线而言，恒指100天线（25206）料有支持，26400关口料有阻力。

一拖升破三角形

　　国企指数上周五反弹63点至9363，一周回升351点或3.9%。周线图技术指标偏淡，MACD牛熊，熊差扩大；慢随机指数维持沽货讯号；9周RSI重返中轴之上报57.25。国指日线图反弹仍受阻于20天线（9368），后市须升破并站稳该线之上，才有望完成调整。

　　第一拖拉机（038）升0.77%收报7.78元，海关数据显示，9月份中国农业机械出口金额按年增长30.7%，1至9月累计按年增长40.1%，其中拖拉机9月份出口金额增长51.2%，1至9月累计增长33.4%。走势上，其股价去年10月急升至10.4元大超买，阴阳烛「穿头破脚」见顶，跌至5.6元才喘稳，6月中开始以三角形整固，上周五以阳烛升破三角形，MACD双牛，牛差扩大利好，现价买入，目标价9.5元，跌破7.5元止蚀。

伍一山

