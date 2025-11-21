Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

李珊珊 - 按赞与留言 | 珊珊来辞

珊珊来辞
珊珊来辞
李珊珊
2025-11-21 02:00 HKT
阅讀更多
娱乐 专栏
內容

　　今天在Facebook发文，发现没有显示按赞数量，而是特意按进去，才看到涉及的人数、用户，便想起日前公布2026年2月10日，将停用「按赞」及「留言」外挂工具。看来为用家开启适应期，免受一刀切带来痛感。

　　这么标志性的蓝色手指公，将离开其公司及我们的生活，又见证一个时代的结束。引用报道所说：「全球隐私法规升级、浏览器限制第三方追踪、网页标准改变，旧式插件的使用率逐年下滑……」这个决策，听落是无可厚非。加上不少人常说，FB是给老人家使用；为了未来持续发展，变革去重新定位是必须的。

　　稍有留意，网民确实对按赞的动作，比从前吝啬。受到影响的单位，就是透过社交平台发展的自媒体，以这个「蓝色的赞」为数据。由此为它而追逐，不止激起推动力，甚至衍生极端手段无所不作。

　　我是难以想像FB没有赞的日子，并更难想像没有「留言」如何运作。这个社交平台怎样走下去？这次朱克伯格的大刀阔斧，真的想平台重新定位？还是准备放大招，将有新外挂工具推出？还是发人深省，为网民着想去戒除一点，以平台寻找扭曲的认同感、网上瘾？

　　除了自媒体借助FB平台发展，相信另一直接受影响的界别，就是直播卖货的公司。没有留言就难以互动，卖货人士未能预计销售反应，来即兴加单或即时优惠。不过不必担心商家，香港人的灵活变通，总能找到出路破解任何障碍。

　　同时Meta宣布12月4日开始，在澳洲实施16岁以下人士，不得使用FB及IG，及注销现有的数以十万计帐户，去配合当地政府推出的新法律。那让子弹飞一会，看看FB的葫芦，卖出甚么的药！

李珊珊

最Hit
太兴集团创办人陈永安辞世 餐饮界「烧味教父」 留巨业传承
太兴集团创办人陈永安辞世 享年66岁 餐饮界「烧味教父」 留巨业传承
商业创科
8小時前
独家︱翁静晶揭宝福山创办人冯成骨灰同样被盗 匪徒向先人家属勒索百万美元赎金
独家︱翁静晶揭宝福山创办人冯成骨灰同样被盗 匪徒向先人家属勒索百万美元赎金
突发
8小時前
元朗去宝琳只需50分钟？交通专页教乘港铁于1站转巴士车程快4成 网民：用多几多车钱？
元朗去宝琳只需50分钟？交通专页教乘港铁于1站转巴士车程快4成 网民：用多几多车钱？
生活百科
16小時前
长者免费叹日式放题！？任食蟹主题菜式/刺身/天妇罗 每位再送芝士焗龙虾
长者免费叹日式放题！？任食蟹主题菜式/刺身/天妇罗 每位再送芝士焗龙虾
饮食
12小時前
张学友状态响警号！近照样貌吓坏粉丝 64岁断崖式衰老网民错愕认不出来
张学友状态响警号！近照样貌吓坏粉丝 64岁断崖式衰老网民错愕认不出来
影视圈
16小時前
酒家烧鹅王劈价7折！鲍鱼/花胶公炖鸡/文昌鸡低至$48起 附2大酒楼优惠
酒家烧鹅王劈价7折！鲍鱼/花胶公炖鸡/文昌鸡低至$48起 附2大酒楼优惠
饮食
12小時前
北角码头「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人细路倒完一盘又一盘 最大得益者原来系佢......
北角码头「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人细路倒完一盘又一盘 最大得益者原来系佢......｜Juicy叮
时事热话
20小時前
连锁饼家下午茶优惠！$20叹齐怀旧沙翁配蛋挞+饮品 全日6小时适用
连锁饼店下午茶优惠！$20叹齐怀旧沙翁配蛋挞+饮品 全日6小时适用
饮食
19小時前
吴启华旧爱赴黄泽锋细女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58岁陈丽丽人工受孕追B曾陷争议
吴启华旧爱赴黄泽锋细女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58岁陈丽丽人工受孕追B曾陷争议
影视圈
15小時前
中国国家主席习近平与美国总统特朗普10月底在南韩会晤。路透社
中日关系恶化｜习近平与特朗普通电话 阐明对台原则立场
即时中国
9小時前
更多文章
李珊珊 - 傻子共振 | 珊珊来辞
　　自家经营的自媒体，在个去两个月，所显示的数据，出现大规模震动。大半数同业被受影响叫苦连天，而「演算法」这个名词，就是关键之处，人人想尽办法如何接近，并且各施各法找回消失的流量。 　　当然有留意事态发展，特别是《三坐山》的节目，不能归纳为个性化，早已注定未能受惠于此。现在还要作出调动，难免被波及并作出抉择。我们着手如何破局之时，并游走互联网收集行家对这次的调整，有何想法、心得。 　　
2025-11-14 02:00 HKT
珊珊来辞