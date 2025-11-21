李珊珊 - 按赞与留言 | 珊珊来辞

今天在Facebook发文，发现没有显示按赞数量，而是特意按进去，才看到涉及的人数、用户，便想起日前公布2026年2月10日，将停用「按赞」及「留言」外挂工具。看来为用家开启适应期，免受一刀切带来痛感。



这么标志性的蓝色手指公，将离开其公司及我们的生活，又见证一个时代的结束。引用报道所说：「全球隐私法规升级、浏览器限制第三方追踪、网页标准改变，旧式插件的使用率逐年下滑……」这个决策，听落是无可厚非。加上不少人常说，FB是给老人家使用；为了未来持续发展，变革去重新定位是必须的。



稍有留意，网民确实对按赞的动作，比从前吝啬。受到影响的单位，就是透过社交平台发展的自媒体，以这个「蓝色的赞」为数据。由此为它而追逐，不止激起推动力，甚至衍生极端手段无所不作。



我是难以想像FB没有赞的日子，并更难想像没有「留言」如何运作。这个社交平台怎样走下去？这次朱克伯格的大刀阔斧，真的想平台重新定位？还是准备放大招，将有新外挂工具推出？还是发人深省，为网民着想去戒除一点，以平台寻找扭曲的认同感、网上瘾？



除了自媒体借助FB平台发展，相信另一直接受影响的界别，就是直播卖货的公司。没有留言就难以互动，卖货人士未能预计销售反应，来即兴加单或即时优惠。不过不必担心商家，香港人的灵活变通，总能找到出路破解任何障碍。



同时Meta宣布12月4日开始，在澳洲实施16岁以下人士，不得使用FB及IG，及注销现有的数以十万计帐户，去配合当地政府推出的新法律。那让子弹飞一会，看看FB的葫芦，卖出甚么的药！



李珊珊