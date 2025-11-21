头条戏场 - 《好孩子》做伴侣 要学路斯明 | 头条戏场

Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

2025-11-21 02:00 HKT
新加坡从《男儿王》到《好孩子》相隔5年，才再有LGBT题材电影。变装文化在当地是相对冷门的职业，属一门表演，包括栋笃笑环节。该片却没有聚焦小众受霸凌的遭遇，而是反映主人翁内心世界的照顾者之歌。而最触动笔者的人，叫路斯明。（上映中）撰文︰华朗

《好孩子》中的「好」字，甚有意思，拆开就是「女」与「子」。新加坡新一代演员许瑞奇扮演变装皇后阿好，像雌雄同体，有女性的细心，同时藏有男性的刚阳。在失智母亲（洪慧芳饰）抹去过往成见下，阿好得以以「女儿」的面貌陪伴对方，无论结局如何戏剧化，选择善良才是最终出路。呈现之亲情是一贯亚洲面貌，嘈嘈吵吵却又入心入肺。

存在，又像不存在

　　笔者最有感的是路斯明饰演的David，他是「阿好」许瑞奇的伴侣，体贴且不多言，安静地守护对方。David是故事中最稳固、最可靠的情感支柱──他不主动干涉阿好的决定，也不强求对方改变。无论阿好遇到甚么困难或情绪陷低潮，David总是选择在一旁默默陪伴；而当伴侣需要实际行动支持时，他挺身而出发声，最劲系知道几时收声，几时「盲撑」几时讲道理，剑及履及。做人或者做伴侣要学路斯明拿捏准绳的艺术的话，难度真系好高，有排学。

　　David存在，却像不存在，他是阿好情感上的避风港，是爱情中最踏实、纯粹的力量。他理解伴侣的挣扎和矛盾，体现情侣之间最高层次的包容——给予空间，不以世俗眼光评断，不让外界的纷扰动摇彼此感情。David不但是阿好的最强后盾，所谓的共同成长，他是对方跨越家庭和自我认同障碍的重要助力，用温柔化解另一半的焦虑与痛苦。

许瑞奇是新加坡新生代演员，专演小众角色。
许瑞奇是新加坡新生代演员，专演小众角色。

 

两位新加坡演员吴清梁、周智慧演夫妻，对许瑞奇诸多刁难。
两位新加坡演员吴清梁、周智慧演夫妻，对许瑞奇诸多刁难。

 

变装表演在新加坡是冷门职业。
变装表演在新加坡是冷门职业。

 

洪慧芳是新加坡老牌演员。
洪慧芳是新加坡老牌演员。

 

许瑞奇（右）扮演变装皇后阿好，大受好评。
许瑞奇（右）扮演变装皇后阿好，大受好评。

 

路斯明是台湾演员，呈现默默陪伴的力量。
路斯明是台湾演员，呈现默默陪伴的力量。
