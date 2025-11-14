头条戏场 - 《营救飞虎》刘浩良×章彦琦 为抗战片揾到出口 | 头条戏场

由刘浩良执导、章彦琦等新一代编剧的主旋律电影《营救飞虎》，导演认为抗战题材作品多是严肃正剧，或是「抗日神剧」充斥手撕鬼子般的夸张情节；他形容《营救飞虎》是此类型片的突破口，既有港式幽默又不失写实。（上映中） 撰文︰华朗 摄影︰朱彦伟 场地提供：谭广源

《营救飞虎》由刘浩良、谭广源、新一代编剧章彦琦（Ashley）、凌伟骏等撰写剧本，故事改编自第二次世界大战时期，东江纵队港九大队（成员包括王丹妮、伍允龙等）与潜伏在日本人身边的韩庚，营救美军「飞虎队」飞行员事件。刘浩良称︰「抗战可以有另一种拍摄手法，例如《一个快乐的传说》，例如Quentin Tarantino执导的《希摩撞正杀人狂》与《阳光兔仔兵》，我尝试把港式幽默、动作融入抗战电影中。」

「畀条生路行吓！」

刘导曾是编剧家协会会长，他说︰「记得影大合照时，Ashley就站在我旁边，我俩就是这样认识的。」Ashley是《边缘人》导演章国明的女儿，《救僵清道夫》、《一秒拳王》等出自其手，她擅长写人、写群戏，她说︰「《营救飞虎》港九大队里懂英文的人不多，他们仍试图与美军飞行员沟通，建立情感、信任。」同时闹出不少语言笑话。而刘导承认不擅长描写抗战中的沉重、伤痛与惨烈场面，他补充︰「港九大队带着这名外国人，并非展开激烈战斗，而是在山中揾出路、躲藏。我亲自去过黄大仙的山洞、钻石山、狮子山等，看当年游击队行迹。」该片重点不是「杀出去」而是「怎样活下去」，「疫情时、疫情后人们渴望揾到一条生路，戏中人物面对三年零八个月抗战，艰难地寻找出路，这种情感与当下观众的心境呼应，加强时代感。」

《营救飞虎》是刘导第3出自编自导的影片，「反差」是其作品特色，「我们设计了一名小朋友角色，该人物参考了历史上游击队中常见的交通员，负责传递情报。小朋友身处战场，形成强烈对比。」还有王丹妮的角色，「在抗战时期，英军留下的Lee-Enfield长枪非常重要，又长又重，我们需要一位能驾驭这把枪的女演员。」刘导形容王丹妮是「全中国最高的女演员」。

王丹妮因生得够高而拿下角色。

伍允龙是动作担当。

刘导为拍《营救飞虎》行匀香港几座山。

Ashley是《边缘人》导演章国明的女儿。

Mitchell Hoog演美军「飞虎队」飞行员。