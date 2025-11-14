Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

头条戏场 - 《营救飞虎》刘浩良×章彦琦 为抗战片揾到出口 | 头条戏场

头条戏场
头条戏场
头条戏场
2025-11-14 02:00 HKT
阅讀更多
娱乐 专栏
內容

　　由刘浩良执导、章彦琦等新一代编剧的主旋律电影《营救飞虎》，导演认为抗战题材作品多是严肃正剧，或是「抗日神剧」充斥手撕鬼子般的夸张情节；他形容《营救飞虎》是此类型片的突破口，既有港式幽默又不失写实。（上映中） 撰文︰华朗   摄影︰朱彦伟  场地提供：谭广源

　　《营救飞虎》由刘浩良、谭广源、新一代编剧章彦琦（Ashley）、凌伟骏等撰写剧本，故事改编自第二次世界大战时期，东江纵队港九大队（成员包括王丹妮、伍允龙等）与潜伏在日本人身边的韩庚，营救美军「飞虎队」飞行员事件。刘浩良称︰「抗战可以有另一种拍摄手法，例如《一个快乐的传说》，例如Quentin Tarantino执导的《希摩撞正杀人狂》与《阳光兔仔兵》，我尝试把港式幽默、动作融入抗战电影中。」

「畀条生路行吓！」

　　刘导曾是编剧家协会会长，他说︰「记得影大合照时，Ashley就站在我旁边，我俩就是这样认识的。」Ashley是《边缘人》导演章国明的女儿，《救僵清道夫》、《一秒拳王》等出自其手，她擅长写人、写群戏，她说︰「《营救飞虎》港九大队里懂英文的人不多，他们仍试图与美军飞行员沟通，建立情感、信任。」同时闹出不少语言笑话。而刘导承认不擅长描写抗战中的沉重、伤痛与惨烈场面，他补充︰「港九大队带着这名外国人，并非展开激烈战斗，而是在山中揾出路、躲藏。我亲自去过黄大仙的山洞、钻石山、狮子山等，看当年游击队行迹。」该片重点不是「杀出去」而是「怎样活下去」，「疫情时、疫情后人们渴望揾到一条生路，戏中人物面对三年零八个月抗战，艰难地寻找出路，这种情感与当下观众的心境呼应，加强时代感。」

　　《营救飞虎》是刘导第3出自编自导的影片，「反差」是其作品特色，「我们设计了一名小朋友角色，该人物参考了历史上游击队中常见的交通员，负责传递情报。小朋友身处战场，形成强烈对比。」还有王丹妮的角色，「在抗战时期，英军留下的Lee-Enfield长枪非常重要，又长又重，我们需要一位能驾驭这把枪的女演员。」刘导形容王丹妮是「全中国最高的女演员」。

头条戏场

王丹妮因生得够高而拿下角色。
王丹妮因生得够高而拿下角色。
伍允龙是动作担当。
伍允龙是动作担当。
刘导为拍《营救飞虎》行匀香港几座山。
刘导为拍《营救飞虎》行匀香港几座山。
Ashley是《边缘人》导演章国明的女儿。
Ashley是《边缘人》导演章国明的女儿。
Mitchell Hoog演美军「飞虎队」飞行员。
Mitchell Hoog演美军「飞虎队」飞行员。
韩庚潜伏在日本人身边，伺机而动。
韩庚潜伏在日本人身边，伺机而动。
最Hit
太兴集团创办人陈永安辞世 餐饮界「烧味教父」 留巨业传承
太兴集团创办人陈永安辞世 享年66岁 餐饮界「烧味教父」 留巨业传承
商业创科
8小時前
独家︱翁静晶揭宝福山创办人冯成骨灰同样被盗 匪徒向先人家属勒索百万美元赎金
独家︱翁静晶揭宝福山创办人冯成骨灰同样被盗 匪徒向先人家属勒索百万美元赎金
突发
8小時前
元朗去宝琳只需50分钟？交通专页教乘港铁于1站转巴士车程快4成 网民：用多几多车钱？
元朗去宝琳只需50分钟？交通专页教乘港铁于1站转巴士车程快4成 网民：用多几多车钱？
生活百科
16小時前
长者免费叹日式放题！？任食蟹主题菜式/刺身/天妇罗 每位再送芝士焗龙虾
长者免费叹日式放题！？任食蟹主题菜式/刺身/天妇罗 每位再送芝士焗龙虾
饮食
12小時前
张学友状态响警号！近照样貌吓坏粉丝 64岁断崖式衰老网民错愕认不出来
张学友状态响警号！近照样貌吓坏粉丝 64岁断崖式衰老网民错愕认不出来
影视圈
16小時前
酒家烧鹅王劈价7折！鲍鱼/花胶公炖鸡/文昌鸡低至$48起 附2大酒楼优惠
酒家烧鹅王劈价7折！鲍鱼/花胶公炖鸡/文昌鸡低至$48起 附2大酒楼优惠
饮食
12小時前
北角码头「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人细路倒完一盘又一盘 最大得益者原来系佢......
北角码头「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人细路倒完一盘又一盘 最大得益者原来系佢......｜Juicy叮
时事热话
20小時前
连锁饼家下午茶优惠！$20叹齐怀旧沙翁配蛋挞+饮品 全日6小时适用
连锁饼店下午茶优惠！$20叹齐怀旧沙翁配蛋挞+饮品 全日6小时适用
饮食
19小時前
吴启华旧爱赴黄泽锋细女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58岁陈丽丽人工受孕追B曾陷争议
吴启华旧爱赴黄泽锋细女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58岁陈丽丽人工受孕追B曾陷争议
影视圈
15小時前
中国国家主席习近平与美国总统特朗普10月底在南韩会晤。路透社
中日关系恶化｜习近平与特朗普通电话 阐明对台原则立场
即时中国
9小時前
更多文章
路斯明与许瑞奇的角色，个性属一冷一热。
头条戏场 - 《好孩子》做伴侣 要学路斯明 | 头条戏场
新加坡从《男儿王》到《好孩子》相隔5年，才再有LGBT题材电影。变装文化在当地是相对冷门的职业，属一门表演，包括栋笃笑环节。该片却没有聚焦小众受霸凌的遭遇，而是反映主人翁内心世界的照顾者之歌。而最触动笔者的人，叫路斯明。（上映中）撰文︰华朗 《好孩子》中的「好」字，甚有意思，拆开就是「女」与「子」。新加坡新一代演员许瑞奇扮演变装皇后阿好，像雌雄同体，有女性的细心，同时藏有男性的刚阳。在失智母
2025-11-21 02:00 HKT
头条戏场
对李相日来说，《霸王别姬》对他的影响很深。
头条戏场 - 比起卖座更想得到共鸣 《国宝》导演李相日难忘张国荣的美 | 头条戏场
由日本两名国宝级美男吉泽亮及横滨流星主演的歌舞伎电影《国宝》，于日本打破多项票房纪录。该片导演李相日近日来港，接受传媒访问时指，比起卖座更希望得到共鸣。提到港产片，李相日更称精神上受《霸王别姬》影响。 文、摄：Y.Y 曾执导《恶人》、《怒》等叫好叫座日本片的李相日，近日为《国宝》来港宣传，该片主题围绕日本传统文化歌舞伎，描述吉泽亮及横滨流星两名歌舞伎演员的一生，拍摄难度相当高，提到为何会拍歌
2025-11-07 02:00 HKT
头条戏场