为何迷上小娃娃？ | 沈君豪医生

心病还须心药医
心病还须心药医
精神科专科医生
2小時前
曾经是「儿童专属」的洋娃娃，现在竟成为不少成年人的心头好，无论在办公室或家中，这些可爱的小娃娃随处可见。为何身为成人却依然对这些娃娃情有独钟？或许，这与我们的心理和心灵需要息息相关。

原来可爱的物品不单止吸引眼球，更可带来疗愈效果。圆圆脸、大眼睛、傻气的娃娃确实可爱。人天生就对可爱的事物有著强烈的引力，它能刺激大脑的奖励机制，从而释放多巴胺，带来快乐及放松的感觉。现代人生活压力重重，难怪这些短暂的愉悦能成为我们的小绿洲。

从心理学的角度，这亦是一种投射。我们不自觉间把情绪寄托在这些公仔身上。它们顽皮的样子或许反影了我们内里的反叛，而柔软的外表则满足了我们对温柔和善良的渴望。我治疗过的一位单身女性，她迷上收集一种卡通公仔，后来发现，这源于小时候父母陪伴她的时间很飘忽，这些公仔成了她最放心亲近又不会失去的伙伴。换句话说，我们所迷恋的，不仅是一只公仔，而是它所承载的某部分自我或需要。

Photo by eBay

除此之外，这股热潮亦可能反映了几个心理需求。第一是安全感：一个柔软可爱的娃娃能在变幻莫测的生活中提供一点实在的安慰。其次是童真：成年人在面对压力时，容易被与童年相关的物品吸引，因为它们让人感受「时光倒流」，重拾小时候单纯美好的感觉。此外，收藏所带来的掌控感对经常于现实感到无力的人尤为重要。最后就是归属感：参加展览、交换收藏、一起讨论，不知不觉间凝聚了一个小社群。这种归属感正正能够填补都市人的孤独感。

喜欢小娃娃本身并无不妥，但我们也必须记得，真正的情感连结来自现实生活。花时间与家人和朋友互动，才是滋润心灵的真力量。运动、建立兴趣、静观和社交活动也能与这份「娃娃疗愈」互相配合，帮助我们更全面地照顾心灵。

Photo by natpat.com

一只小娃娃的流行提醒我们，在生活的忙碌之余，应留出一片空间慰藉我们内心的需求。精神健康在这个年代不可或缺，它实在能帮助你走更远的路程。

精神科专科医生 — 沈君豪

香港中文大学医学院荣誉临床副教授

香港大学李嘉诚医学院荣誉临床副教授

心病还须心药医 : IG | Facebook | YouTube

父母的过去影响孩子的未来｜沈君豪医生
父母的童年如何被照顾，会塑造其信任、安全感及情绪调节能力。很多父母在成长过程中，难以得到父母关怀、或常被责备，这些经历会在潜意识中植根——习惯性批评自我、害怕失败、经常焦虑，甚至在人际关系中较难相信别人。这些状态容易在自己成为父母后，无意识
2025-08-01 07:00 HKT
心病还须心药医