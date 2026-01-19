教达人 - 职专教育铸就未来人才 VTC博览引领新航程 | 教学「无间」

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

教达人 - 职专教育铸就未来人才 VTC博览引领新航程

　　今年是国家「十五五规划」开局之年，香港在科技创新、绿色经济和数字转型等领域迎来重要机遇，社会对具备实务技能与创新思维的应用型人才需求日益殷切。职业专才教育正为此提供关键培育人才路径，不仅是升学选择，更是培养实用技能、装备未来的关键。

　　为协助学生及在职人士掌握行业趋势，一年一度的「教育及职业博览」将于本周四至日（1月22至25日）在湾仔会议展览中心举行。职业训练局（VTC）作为本港最具规模的职专教育机构，今年以「把握机遇 创见未来」为题参展。除了为应届中六同学提供升学资讯外，更首设「持续专业进修咨询专区」，向有志提升职场竞争力的在职人士提供行业所需知识与技能资讯，助他们掌握职场新趋势。

　　VTC亦将展出多项创新项目，包括太阳能车队早前于世界太阳能车挑战赛房车赛夺得的冠军奖杯及SOPHIE 8x战车模型，展示工程与科技的结合；亦有「『邨』越彩虹．『楼』住回忆」项目，以虚拟实境科技重现彩虹邨历史景象，体现人文与科技的融合。另外，展台更会展出由IVE与THEi高科院学生团队研发的「AI合球教学平台」，结合人工智能与运动专业，让大众体验科技带来的运动新玩法。

　　各位家长、应届中六生及有意持续进修的在职人士不妨把握机会，亲临VTC展台，探索职专教育如何助力升学与事业发展，并了解持续进修途径，为未来事业发展开拓更广阔的空间。

教学「无间」