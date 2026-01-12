教达人 - VTC锐意推动新能源发展 培育绿色专才迎接新机遇 | 教学「无间」

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

6小時前
　　政府近年积极发展新能源，并以氢能重点推动绿色转型，透过不同氢燃料技术试验项目，在交通运输及基础设施等领域展开探索，为迈向碳中和目标奠定基础。氢能作为关键的洁净能源技术，既能有效减碳，亦能促进绿色经济，政府在提供政策支持之余，更藉试验项目加速技术落地，搭建产学合作平台，培育专业人才。

　　要实现碳中和，不仅需要政策和技术，更需要大量专业人才参与。在最新获批的四项氢燃料技术试验项目中，便包括于香港专业教育学院（IVE）青衣院校设立氢能培训设施，为学生及业界提供专业培训，强化本地的专业能力。

　　职业训练局（VTC）一直积极推动新能源发展，开办多元化的职前及在职培训课程，教授最新技术及知识。当中包括氢燃料应用安全认知、电动车充电设施技术等持续专业进修课程，协助在职人士提升贴近业界的最新技能；相关工程学科的高级文凭亦加入新能源单元，让学生及早把握产业机遇。值得一提的是，VTC早年更设立电动车培训中心，配备专业设施，教授学生新能源车辆技术，提升香港在绿色交通领域的竞争力。

　　培育新能源人才对香港未来发展至关重要。随着全球能源转型加速，氢能及其他绿色技术将成为新经济的重要支柱。透过政府政策引导、院校专业培训及业界协作，本港将能建立完善的人才生态，推动创新技术落地，实现可持续发展，共同建设低碳城市，迎接绿色未来。

VTC开办多元在职培训课程，助在职人士掌握职场新技能，提升个人竞争力。
教达人 - 青年持续进修 装备未来技能 | 教学「无间」
　　香港正面对行业人才短缺与产业转型的双重挑战，社会对专业技能的要求不断提高。为鼓励在职青年持续装备自己，政府早年发布《青少年发展蓝图》，亦将持续进修基金的资助上限由每人2万元提高至2.5万元，充分体现持续学习对个人发展及社会长远竞争力的重要性。 　　职业训练局（VTC）一直致力为在职人士提供多元实用的专业进修课程，紧贴市场变化，协助学员掌握新兴职场技能，提升个人竞争力。以近年蓬勃发展的时尚
2026-01-05 02:00 HKT
