海洋公园 – 「树懒与好友」展馆添成员　教育公众认识「逆濒」故事 | 逆濒行动 - Mission R

「俾啲颜色你睇！」展将于海洋公园的「树懒与好友」展馆登场！除了有树懒及球蟒，几位曾在趣谈环节现身的动物亦会常驻馆内，包括活跃好动的蜜熊，以及四种色彩缤纷的金刚鹦鹉。馆内增加许多以牠们为灵感的AI画作和互动元素，令大家有沉浸式地「睇展」的感觉，亦可从另一角度认识动物。

蜜熊的外貌虽像猴子，但其实是浣熊科动物，身躯可达成年人手臂长度，灵活又具抓握力的长尾巴让牠们稳固地从树干倒吊，或轻缠护理员的手臂。蜜熊会进食果实和昆虫，更会运用长达12厘米的舌头，灵活地于花朵间吸食花蜜，过程中能协助植物传播花粉，在森林生态系统中扮演重要角色。

一同进驻的还有绯红、蓝黄、绿翅及紫蓝金刚鹦鹉，牠们各有独特的羽毛颜色，是四个不同的鹦鹉物种。展馆鼓励访客以多感官观察，将展示鹦鹉自然掉落的羽毛和球蟒蜕下来的皮，新的互动元素会模仿树懒毛发的触感，蜜熊会进食的花蜜香味等，让访客从颜色、纹理及气味中，深入感受这些物种的身体特征和行为。

此展馆亦推动公众关注生态保育工作，而紫蓝金刚鹦鹉正是成功「逆转濒危」的例子。牠们受非法宠物贸易严重影响，栖息地亦因农业发展受破坏，野外数量曾急剧下降，于2000年被列为濒危物种。后来经各地保育组织努力，野外数量有所回升，并于2014年降级为易危物种。虽然紫蓝金刚鹦鹉的威胁仍未完全解除，但也证明积极的保育行动是「逆濒」关键。

「树懒与好友」即将重新开幕，欢迎大家来探访这些新住客，并留意不同物种的保育状况。