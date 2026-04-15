全社会跨界别对香港首家中医院充满期待

作为「跨界别关注中医药联席会议」发起人及召集人，笔者近日组织了29名联席会议成员参观了香港中医医院，实地了解医院的服务和各项设施。出席的成员包括9名立法会议员及9名选委，其中立法会议员有范骏华（全国政协）、林振升、黄锦辉（全国政协）、林筱鲁、魏明德（全国政协）、陈恒槟、陈宗彞、陈祖光、伍焕杰。选委有黄杰、黄振鸿、宋东、黄进达、郭志华、骆勇、梁礼贤、邓咏骏和笔者。

参观当日，香港中医医院的营运机构董事局主席王桂埙先生及行政总监卞兆祥教授亲自接待，并带领大家参观。王主席讲解了中医院大堂设计的深厚文化底蕴，令大家印象深刻。卞教授就医院的整个服务体系及配套作出详细介绍，特显中医院高度现代化的水平。期间各成员与院方就一些各界关心的问题坐下来交流，院方也积极聆听大家意见。

联席会议的跨界别参议成员包括23名立法会议员、25名选委、82个组织及社会各界人士，当中有7位成员也是现时立法会中医药发展小组委员会委员。自2022年至今，联席会议每年都就施政报告向特首提出相关中医药发展的跨界别意见，并通过身兼全国政协的几位成员，包括范骏华、黄锦辉、刘智鹏、吴杰庄、魏明德，在全国两会作出相关的联署提案，希望能为国家作出香港贡献。联席会议也设立了「中医药用家及消费者委员会」，适时从中医药使用者的福祉出发，关注中医药服务及其发展。我们一直强调中医药不只是医疗卫生的事，也不只是中医药界的事，是跨界别、跨领域的大事，也是中华文化不可或缺的组成部分，需要社会各界的积极参与和支持，汇聚更大的力量，坚定我国医家千年承传的初心。中医药发展是新开局的「十五五规划纲要」重大国策。在一国两制下，香港对中医药的国际化及文化传承方面将发挥特殊作用，北部都会区的发展也应该把中医药作为策略产业加以重视。

香港中医院的落成及开业是香港中医药发展的重大里程碑，中医院肩负著全社会及数代中医药者的期望。据介绍，香港中医院除了提供专业的中医服务外，还将推动中医药的产学研合作，促进中医药文化传承，为全港市民提供现代化的优质服务，为香港中医药的发展提供一个广阔的平台，开放给全社会跨界别参与，为国家及香港的中医药传承、创新及发展作出重要贡献。

除了代表联席会议出席参观交流的上述立法会议员和选委，其他参议联席会议的立法会议员包括刘智鹏（全国政协）、吴杰庄（全国政协）、邓飞、周小松、陈沛良、李梓敬、陈家珮、李家驹、陈绍雄、陈晓峰（全国人大）、范凯杰、庄家彬、邓铭心、洪锦铉。 其他参议的选委包括：谭金莲、冯国佑、王东明、吴宏伟(全国政协)、林至颕（全国人大）、黄祉颖、赖荣春、杨卓明、罗家聪、陈贤翰、陈灿标、钱国强、孟毅，麦少芬，郑秀娟、朱育青。一众身兼联席会议成员的立法会议员和选委共同支持国家大力发展中医药，以他们跨界别的背景联同社会各界积极支持香港中医药的发展。

撰文：黄炳逢

跨界别关注中医药联席会议发起人及召集人

中国香港特别行政区选举委员会委员

香港内地经贸协会会长