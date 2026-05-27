辛正儿 - 公务员「跳薪点」改革 符合社会期望须推行 | 社论

公务员薪酬制度被形容为「铁饭碗」，除了每年按薪酬趋势调查分高、中、低三级划一调薪外，公务员每年更获「跳薪点」增薪，直至达顶薪为止，变相一年享两次调薪机会。这种超稳定体系，裁员风险低，一般职位待遇比私人机构「稳阵」。然而，「跳薪点」的评核标准长期过于宽松，几乎人人「垂手可得」，早已不合时宜。



据报道，政府有意分阶段改革，引入「常态分布评级」，即俗称「拉curve」，让表现最差的最少5%公务员不获增薪点，这方向值得支持。道理很简单，一支17万人的庞大公务员队伍，不可能人人表现卓越，总有少数人表现不达标。「拉curve」只针对表现最差的5%，门槛极为保守，并非苛刻之举。这项改革目的清晰：既要向极少数公务员发出讯息，也向其他人表达清晰态度－－表现不济会有后果，从而激励全体人员克尽本分。



有劳工背景议员担忧，「拉curve」会引发「交人头」或「马房文化」，担心硬性比例令表现好的公务员也受害。此种忧虑未免过虑。公务员评核机制已运作多年，相对成熟，且设有完善的上诉渠道，相比一般私人公司随意「交人头」更为严谨规范。只要执行过程透明公正，并辅以有效的申诉纠错机制，不应夸大「马房文化」的风险。若因噎废食，惧怕制度被滥用便拒绝任何改革，无异于纵容制度继续僵化。



每当触及薪酬改革，公仆团体总以「打击士气」为由抗拒，这种自保心态，既无视社会对公务员问责的期望，更漠视现行跳薪点过于慷慨的现实。放眼私人市场，表现挂钩薪酬是常态，公务员体系岂能自外于社会潮流？改革评核制度，让薪酬更加反映表现，是回应社会诉求的应有之义，政府应坚定推行，不容退缩。



辛正儿