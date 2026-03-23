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周显 - Okura具日本赌牌憧憬 | 政政经经

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周显
4小時前
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时评 专栏
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日本政府共发出3张赌牌，其中有1张已经名花有主，就是在大阪市，获牌者是美国的美高梅（MGM）和全球最大的非银行金融机构欧力士（Orix）。

趁明年申请炒一转

　　日本法律允许最多发放3张综合度假村（IR）牌照，因此还有两个名额，提交时间是明年的5月6日至11月5日，至於潜在申请者包括北海道、爱知县、长崎县、和歌山县横滨市及东京都。

　　大家都知道，现时日本合法赌博，只有赌马和弹珠机（柏青哥），但马场是公营，这即是说，柏青哥经营者是最有经验的赌博企业。在长崎，柏青哥的霸主就是王蔵株式会社，也即是香港上市的Okura Holdings（1655）。

　　假设赌牌在长崎县或和歌山县落地，王蔵必然可以分一杯羹，而且它在香港上市，顺理成章也有广泛的中国人脉，而这正是日本赌场的最大潜在客户。

　　Okura现时市值仅1.5亿元，远低于壳价，市盈率仅2倍左右。或者你会问：申请唔到赌牌点算？笔者回答是：边个叫你揸到公布结果啫，炒申请紧𠮶转咋嘛，上次都有只港股趁申请日本赌牌，炒高十几倍啦！

周显

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