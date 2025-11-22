Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

陶杰 - 特朗普起诉BBC | 油尖多士

陶杰
2025-11-22 02:00 HKT
时评 专栏
　　美国总统特朗普起诉英国广播公司BBC，要求赔偿10亿美元，理由是BBC刻意窜改他的演讲。

　　事缘2021年初特朗普不肯承认败选，曾在国会发表演讲，但BBC去年的旗舰新闻节目「全景」，却将他这段演讲掐头去尾，剪掉了他呼吁支持者和平的句子，并且在他演讲完，剪辑了一段游行人群涌向国会的片段，所呈现的效果便是特朗普煽动支持者暴力冲击国会，明显在误导观众。

　　BBC内部曾有人向高层举报这一做法违反规则，但高层认为，剪辑片段是常规操作。目前，BBC已向特朗普致歉，但拒绝赔偿。

　　特朗普的索赔当然是漫天要价，制造新闻噱头，BBC每年获政府拨款9000万英镑，如果向特朗普赔钱，等于是英国政府丢脸。当然，站在特朗普的立场，英国只是美国的跟班，并无脸面可言。

　　虽然BBC高层声称剪辑片段是常规操作，可以说，无一媒体例外，但剪辑是为节目效果，还是为立场服务，则一目了然。特朗普的发言一向有许多废话，但他不会不知道煽动骚乱的后果，即使心怀怨愤，在支持者向国会游行之际，他呼吁「和平且爱国地游行」，「必须要有法律和秩序」，无论他是否真心，至少为求自保，这也是他特意所做的防范。事实是，特朗普确实因国会骚乱遭到弹劾，结果是未通过。

　　时隔四年，BBC依然在节目中暗示特朗普煽动骚乱，于公毫无益处：特朗普的名声，早已是虱子多了不痒，其政策也招人怨，毋须媒体再唱衰。反过来BBC此举，却坐实了特朗普称主流媒体为「假新闻」（Fake News）之暴论。

前新闻工作者
多媒体社会评论人
陶杰

