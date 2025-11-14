Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

辛正儿 - 无人驾驶时代到临 香港极需破局前行 | 社论

辛正儿
2025-11-14 02:00 HKT
　　未来已来，惟快者先。全球自动驾驶技术正飞速从实验阶段迈入规模化商业应用，在这场关乎未来出行方式的革命中，香港能否抓住机遇，迎头赶上？

 　　百度旗下的「萝卜快跑」作为中国自动驾驶领域的领军者，近期宣布，截至2025年10月，「萝卜快跑」全球规模化部署的城市已达22座，每周定单量超25万单，自动驾驶总里程突破2.4亿公里，其中全无人驾驶里程已突破1.4亿公里。内地自动驾驶从区域测试迈向规模化商业运营。相比下，香港虽已启动试验计划，但进度相对滞后。

　　「萝卜快跑」已在武汉实现单城市盈亏平衡，证明自动驾驶出租车商业模式可行性。这一突破使得这场被视为「烧钱」的技术探索，转向可持续的商业运营。面对全球自动驾驶的快速发展，香港也已开始布局，特首在2025年《施政报告》中提出，「加速自动驾驶在香港无人化、规模化发展，尽快达致商业营运」。香港已实施新的自动车规管框架，为测试提供法律依据。在实践层面，百度Apollo自去年获得首批自动驾驶车辆先导牌照以来，已安全有序地推动在港测试。

　　但与内地相比，香港仍处于试验及小规模使用阶段，须从多方面手，制订全面发展战略追落后。首先，香港需要改造现有道路基础设施，建设车路协同系统，为自动驾驶车辆提供全方位支持。技术方面，须积极引进内地成熟技术，同时培育本地创新能力。百度Apollo在香港的测试工作中，正通过招聘并培养本地人才团队，开展一系列产学研合作。

　　法规监管亦是关键。香港已建立初步法律框架，但仍需针对自动驾驶交通事故责任划分、保险理赔等公众关切的问题进行细化。而市场变化引发的问题也不容忽视。自动驾驶的推广或导致部分职业司机面临失业风险，政府需要未雨绸缪，制订职业培训和转型计划，以配合新一代自动驾驶运营维护、远程监控等岗位的出现。

　　同时，香港要趁机规划宏大的未来交通蓝图。现有公交系统的转型与配合至关重要。随自动驾驶技术成熟，的士、小巴、巴士和铁路的运营模式需重新构想。自动驾驶巴士可作为地铁接驳服务，填补公共交通空白；自动驾驶的士则可提供更灵活的出行选择。

　　武汉市民已能通过手机App随时呼叫无人驾驶车辆，深圳的自动驾驶巴士已开始试点运行，而在香港街头，仍鲜见这些科技的身影。香港拥「一国两制」的优势、成熟的法治环境和国际化市场，若能善用内地成熟技术与经验，有力在自动驾驶赛道上后发先至。

辛正儿

