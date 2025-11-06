辛正儿 - 改革医务委员会 打破「医医相卫」 | 社论

一宗医委会聆讯竟拖延15年，正义感在时间流逝中消磨殆尽。一名双非婴儿脑瘫案件，家属苦等15年，换来的却是医委会以「拖延太久对被告不公」为由永久搁置聆讯，父亲悲愤道：「现在香港好像连第三世界都不如！」对香港医疗投诉机制，作出沉重的控诉。



医委会作为法定监管机构，其「医医相卫」的形象早已深入人心，当前的危机不仅是个别案件处理失当，更是整个制度的结构性缺陷。医委会组成存在先天缺陷，根据《医生注册条例》，医委会由24名医生和8名业外委员组成，医生委员占总数的75%，这种绝对多数，令人觉得，业外意见难以影响决策。



尽管2018年改革增加了业外委员比例，但医生群体在专业自主的大旗下，仍牢牢掌握着主导权。这种封闭的权力结构，难免给公众造成「医医相卫」的负面印象。在专业权威光环下，医生的专业判断往往成为不容挑战的「真理」。医疗事故的调查过程复杂专业，一般公众难以置评，这种信息不对称强化了医生的话语权。在这种不平衡权力结构下，投诉人处于绝对弱势地位，他们不仅要面对专业知识的壁垒，还要挑战一个由同行组成的封闭圈子。



医委会处理投诉的效率低下，已成制度性问题。根据数据，过去5年医委会合共跟进了8700宗申诉，当中8成被驳回，只有不足3%个案需要开纪律聆讯。而平均研讯时间长达6年，当中有7宗需要7至8年处理，更有3宗耗时超过10年。这些数字背后是一个个苦苦等待公义的家庭。



程序拖延不仅消耗投诉人的时间金钱，更是对他们精神的残酷折磨。更令人无法接受的是，医委会研讯小组在双非子脑瘫案中，以「案件拖延太久对被告不公」为由决定终止聆讯。这意味着医委会自身的失误，最终成了被投诉医生免于追究责任的理由。如此决策逻辑，完全颠覆了公众对正义的认知。



2018年的改革未触动医委会权力结构的核心，只是边际上的调整。要打破「医医相卫」的困局，必须从制度结构入手。首先应大幅增加医委会中业外委员的比例，借鉴英国经验将非医疗委员的比例提高至百分之40。这不仅是数量的调整，更是权力结构的重整，让业外意见真正具有影响力。



其次，设立独立的医疗事故投诉处理机制。社区组织协会干事彭鸿昌建议，医委会应参考死因庭的案件管理程序，目标在两年内完成聆讯。而本港亦应参考英国建立全国医疗安全调查办公室的经验，成立独立于医委会的投诉处理机构，彻底改变现行医生自己审判自己的局面。



程序改革方面，必须引入合理的时限要求和案件管理制度，并定期向投诉人通报进展。同时增加调查过程的透明度，让公众能够监督医委会的运作。



辛正儿