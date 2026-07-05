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世界杯2026｜南昌烟酒小店撞名佛得角 突成打卡热点

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更新时间：17:45 2026-07-05 HKT
发布时间：17:45 2026-07-05 HKT

非洲小国球队佛得角今届世界杯将士用命，蔗渣价钱打出烧鹅味道，赢得全球球迷敬佩，也令「佛得角」三字在中国家传户晓。有网民发现，在江西南昌有一间小烟酒店，也是以「佛得角」为名，迅间在当地爆红，成为许多年轻人的打卡热点。

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《钱江晚报》报道，佛得角烟酒店位于南昌洪都北大道，老板李发莲受访表示，小店已开了二十多年，「这个店是以前房东起的名字，我就直接盘下来了。老板娘怎么也没想到，这个用了二十多年的店名，2026年的夏天竟然和世界杯撞上了。」

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自从佛得角一战西班牙成名后，这间烟酒店也沾上光，「好多年轻人到这里打卡，几乎每天都有。他们到这里打卡会买水，因为这天比较热嘛」，李发莲指，起初也不明白小店为何突然受欢迎，后来才知道是世界杯神奇球队佛得角带来的蝴蝶效应。

李发莲并非足球迷，过去也不看足球赛，「但打卡的人多了，也跟著刷了几眼佛得角的比赛」，印象最深刻的是四十岁的守门员禾先夏，「就是很利害的那种」。

 

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