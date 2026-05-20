上海高校生睡觉被叫醒怒喊「杀杀杀」 教师道歉化危机获赞

上海有高校发生学生因被叫醒，情绪失控，在课室咬牙切齿连喊「杀、杀、杀」，举起灭火器乱砸学校，教师则全程冷静应对，一句「为叫醒了你道歉」，避免了涉事学生将暴力升级，被网民赞教师危机处理得宜，成功为自己及其他学生避险。上海第二工业大学宣传部工作人员回应事件指「已经在处理了」。

称被落面子灭火器打砸设施

涉事学生大闹课室的多条影片，在19日开始疯传，其中一条傍晚已获11.5万次转发。



相关新闻：恐怖教学︱少年写求救信被打至开脑失视力 湖北成长基地教官被刑拘

综合多条影片显示，上海第二工业大学近日一个正上堂的课室，一名短发男学生因迟到，坐到第二排，之后男教师把已入睡的学生叫醒，男生即时暴怒，冲出课室用灭火器打砸设施、课室门。

之后，男生重返课室，质问教师为何落了他面子，「你究竟要干吗？」，又表情凶恨用力慢慢吐出「杀、杀、杀」。

面对行径异常的学生，教师始终不愠不火，以平静态度解释，没有批评或责骂男生，也没赶他出课室，只是要求男生不要睡觉上堂。

男生仍然毫无悔意，要求老师向自己道歉。该位老师也不含糊，立即说「老师错了，给你道歉」，之后便表示这课堂上不下去要休息。

男生听后，即又发难，指「最恨人做错事，事后道歉」，又骂教师停止上堂，是引导其他同学将矛盾转到自己身上，骂完之后便自行离开课室，留下面面相觑的同学。

网民纷纷力赞涉事教师有经验及情绪稳定，成功解除一次课室的安全危机，「明显精神状态有问题」、「老师：今天我要教给大家的是幸福者退让原则。」、「这孩子需要看下精神科」、「老师挺可怜的」、「底下的学生就看著，也不制止也不劝说」、「老师能绷住实属不易」、「家长的责任，把孩子培养得愚蠢冲动」、「这声怒吼好像野兽啊！」。