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特级怨种︱野蛮阿婆护短「熊孩」孙狂骂司机 天津汉2年发同一片835次诉不公

奇闻趣事
更新时间：07:30 2026-04-28 HKT
发布时间：07:30 2026-04-28 HKT

天津有网约车司机两年前因制止顽皮失控小童，不要破坏车内设施，遭野蛮阿婆狂骂弄哭「金孙」，抵达目的地后更「揽炒」拒不落车，让收她¥8车资的司机不能再接单。遭无理取闹的司机满腔不愤，两年来将事发经过的车Cam片，重复发布最少835次，被网民封他为「特级怨种」。

制止毁坏车Cam惹祸

天津网约车司机马涛，2024年10月接了一宗车资¥8的短途订单，乘客是一名女长者及其数岁大的男孩。

男童上车后便不断吵闹和周身郁，阿婆则不停哄孙子但无效，马涛当时已脸露不满，直至从倒后镜发现男童企图伸手拉址车顶的照明灯和车Cam，于是转身轻言制止「别乱动我东西啊。」

马涛的制止，瞬间点燃阿婆，当场对著司机破口大骂，指责马涛弄哭他的孙子，嚣张的指「不就是弄坏点东西，赔你就是了」，又指轮不到司机说她的孙子不是。

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当疑是男童的母亲，在目的地抱走孩子后，阿婆仍拒绝离开，只著对方先带走男童，自己继续留在车上狂骂司机，明言要妨碍他接其他订单，让马涛做不了生意。马涛则一脸「生无可恋」全程忍让。

事后从马涛回复网民的留言可知，该名野蛮阿婆在派出所接受调解时，仍然不依不饶，连警察也骂了。

传遭封杀不能再驾网约车

马涛由于因这次无理投诉，遭平台封杀，令他不能再靠驾网约车揾食，两年来一直未能走出阴影，每天最少一次把事发经过影片发上网，至今累计最少835次，希望为自己取回公道。

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事件引起网民热烈反应，「当你发现孩子没礼貌、不懂规矩时，孩子往往是整个家里问题最轻的那一个」、「可惜两年了，乘客资讯还没被找到」、「放谁身上谁都得气死」、「可气的是平台把大哥的号给封了」、「八块钱被人骂了一路」、「这也是我见过最执著的人，每天发（同一条影片)」。

也有网民劝马涛要学懂放下，尽快走出这次不平遭遇，回归正常生活，不要继续做「特级怨种」。

 

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