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河南廿年老烟枪的起心肝戒烟 3个月悭返烟钱铺满床｜有片

奇闻趣事
更新时间：15:30 2026-04-27 HKT
发布时间：15:30 2026-04-27 HKT

河南省洛阳市一名孙姓男子，拥有超过20年烟龄，近日下定决心戒烟。短短3个月，他将省下来的烟钱储起，金额多达2000多元人民币，钞票摊开后足以铺满一张床，其惊人毅力及成果引起网民热议。

储够钱会去西藏

据孙先生透露，他因经营饭店，时常接触到年长的食客。某日，一位老顾客对他说：「吸烟危害健康，倒不如将烟钱省下用来缴纳社保或去旅游。」这番话如当头棒喝，令他顿时醒悟，决心戒除多年的烟瘾。

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自此，他将每日买烟的钱存起，积少成多，3个月后竟储得超过2000元。孙先生表示，看到储蓄的成果，为他带来巨大的成就感，并坚定了不再吸烟的决心。他计划继续存钱，用作支付社保费用，并实现去西藏旅游的梦想。

他亦以自身经历呼吁大众，吸烟不仅伤害身体，亦相当「烧钱」，奉劝烟民尽早戒烟，多加爱惜自己。

此事在网上传开后，不少网民大赞孙先生的恒心。有网民为他计算，指「3个月省下2000多块，一年就是将近一万元」，认为是一笔相当可观的储蓄。
 

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