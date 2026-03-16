湖南少女跳健身舞剧痛 揭腹中有肿块内藏24颗牙

湖南长沙有18岁少女在家中跳健身舞时，突感剧烈肚痛，送医发现腹部内有巨大肿块，经手术取出后，更发现肿块内有多达24颗牙齿。不过相较这个发现，病人更开心是手术创口能隐藏在肚脐深处，没留下明显疤痕。

据潇湘晨报报道，18岁的曾琳琳（化名）日前在跳健身操时，因腹部剧痛去了长沙市中心医院妇科求医，经检查发现腹中有直径12厘米的巨大肿瘤，且存在扭转导致腹痛的风险，必须尽快手术切除。

琳琳接受「经脐单孔腹腔镜手术」，将直径12厘米的畸胎瘤完整剥离并取出，发现内里包含24颗形态各异的牙齿，以及最大直径接近5厘米的骨骼组织。

长沙市中心医院妇产科三区主任魏馨解释，「卵巢畸胎瘤」是常见的卵巢生殖细胞肿瘤，瘤体内常包含头发、牙齿、骨骼甚至油脂等人体组织成分，但绝大多数是良性的。