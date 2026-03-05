Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

梦中情豆｜女子¥64购1米长巨豆荚 云南搭机回大连成焦点｜有片

奇闻趣事
「携带巨型豆荚旅游」近日成为内地网民热议的话题。一名来自辽宁的女子早前于云南普洱旅游时，被当地一种外形扭曲、酷似长蛇的巨大豆荚所吸引，更称之为「梦中情豆」。她将豆荚盘在身上，并将其带上飞机、跨越4000公里带回东北家乡的影片在网络爆红，引发网民热议及模仿。

巨大豆荚忽然爆红

据《极目新闻》报道，该名来自辽宁大连的陈姓女子，在云南以64元人民币（约70港元）购得该巨型豆荚，并表示打算将其带回家中作装饰之用。她于3月2日表示，已成功携带豆荚，从云南出发，途经成都转机，顺利返回东北的家中。

相关影片在网上获得数万点赞，不少网民对豆荚的品种感到好奇。事件走红后，陆续有其他网民分享在机场「偶遇」陈女士的照片，因为当时陈女士实在是太过显眼，成为了众人的焦点。亦有不少人分享自己携带同类巨大豆荚乘搭飞机的经历，俨然成为云南旅游的另类「手信」。

实为本土植物「榼藤」 

资料显示，这种引起热议的巨大豆荚，学名为「榼藤」，是豆科榼藤属植物，俗称「过江龙」。其豆荚长度可达一米以上，是中国最大的豆荚品种，常见于云南、广东、广西等地。由于其形态独特多变，近年已成为当地市集常见的手工艺品，深受游客欢迎。

