奇案解密｜台湾「林宅血案」嫲孙3死1重伤 悬案46年离奇疑点未解

台湾戒严时期发生的灭门「林宅血案」近日被改编成电影《世纪血案》，却发生演员在杀青记者会上说事件「不那么严重，没那么恐怖」，引发全网挞戈。案中一对年仅7岁的孖女惨死在地下室中，9岁姊姊也身受重伤，差1毫米命中要害；嫲嫲则死在楼梯。撇除政治因素，此案案情之严重也令人惊栗。

1979年12月10日，台湾发生「美丽岛事件」，时任反对派议员林义雄被捕。1980年2月28日，林义雄出庭受审之际，他的住处竟发生灭门命案，至今悬而未破。

当天，林义雄妻子方素敏要去听审，早上出门前请家姑游阿妹照顾孩子后便出门。11时15分，游阿妹也出门，留下林义雄9岁长女林奂均及一对7岁孖女林亮均、林亭均在家。至12点前，双胞胎姊妹曾接听电话，可证当时仍未出事。

但到了中午，方素敏在12时10分至30分之间，3次致电回家均无人接听。担心之下，她便叫林义雄秘书田秋堇回家查看。

田秋堇下午约2时许抵达林宅，发现屋内一片寂静。她在看到林奂均趴卧在房间床上，以为她只是熟睡，靠近后却听见孩子虚弱地说：「背很痛，有人拿刀刺我。」田掀开被褥，惊见大片血迹与刀伤，随即报警。

警方随后在地下室楼梯间发现游阿妹，身中多刀亡；又在储藏室内寻获双胞胎林亮均、林亭均的遗体，皆为背部一刀刺入肺脏。林奂均则身中6刀，仅差1毫米即伤及要害，奇迹生还。

根据台湾监察院2023年公布的调查报告，全案在关键80分钟内发生。歹徒疑似在中午12时左右闯入。林奂均放学返家按门铃时，一名男子开门让她入屋，随即从后刺杀。约下午1时10分，疑犯用屋内电话询问一间餐厅的电话，随后又致电该餐厅，短暂通话后挂断。另有目击者表示，曾在1时07分至08分间，看见一名约30岁、身高约1.7米的男子自林宅方向离去。

当时因林义雄受指控，林宅处于情治单位高度监控与监听状态，然而相关录音资料事后遭销毁或隐匿，导致案件至今未破。