济南下雪如暴雨梨花针 科普：为何雪花不是六角菱花？｜有片

在山东济南，昨日（21日）迎来一场特别的雪！有网民反映：这雪花不是平时的六角菱花（或称星状雪花），而是细细长长的针形，有如武侠小说中的暗器「暴雨梨花针」！还有人觉得这雪长得像味精，有人则觉得像椰丝，难道是大自然在给济南撒调味料？

像味精又像椰丝

这场「针形雪」可不是济南独有的「限定款」，而是雪花家族里的常规成员。雪花到底有多少种造型？为甚么济南这次会飘「雪针」？

据红星新闻，自古就有雪花是六角形的说法。但这并不代表雪花只有一种模样——它就像大自然的「造型师」，会根据环境解锁不同皮肤。据了解，雪花一共有超过两万种形状，除了六角形片状之外，还有以下常见的几种，而每片雪花都是独一无二的「孤品」。

星状雪花：这是最讨喜的「颜值担当」，也就是我们常说的六角菱花。通常在-3℃至-8℃、湿度充足的环境下形成，冰晶棱角会疯狂吸收水汽，长出繁复枝杈，每一片都对称又独特。

片状雪花：像被小刀切出的六角薄板，结构简单规整。多在温度接近0℃、湿度适中时形成，质地较薄，飘落时慢悠悠的，常出现在初雪或暖雪天气里。

柱状雪花：外形像六角形粉笔头，有的两头平整，有的尖尖收尾，甚至会多根聚集在一起。一般在温度极低（低于-18℃）、湿度较低的环境下形成，个头小巧，不仔细看容易误以为是冰粒。

针状雪花：就是济南今天出现的「主角」。外形像缝衣针，它的两端有浑圆的，有尖尖的，也有单根针状和数根针状合并而成的。

为何济南出现「针形雪」？

关键在温度和湿度精准配合，缺一不可。据气象专家解释，针状雪花偏爱在-5℃左右的环境中形成。这个温度下，冰晶会沿著「主轴」方向快速生长，而横向生长速度极慢，慢慢就长成了细长的针状。如果温度太高，会变成片状；温度太低，则会形成柱状，只有-5℃左右能培育出「冰针」。

除了温度，低湿度是针状雪花的另一大前提。如果湿度太高，冰晶棱角会额外吸收水汽，长出枝杈，就变成星状雪花了；只有湿度偏低时，冰晶生长受限，只能沿著单一方向延伸，最终形成细针模样。

加上济南21日高空风力微弱、云层较薄，满足了针状雪花形成的特定条件。

小知识：雪花的「六角基因」从哪儿来？

不管是针状、星状还是片状，雪花的核心都是六角形，这源于水分子的「天生性格」。每个水分子就像小磁铁，氧原子端带负电，氢原子端带正电，降温后会通过氢键相互吸引，而最稳定、最省能量的排列方式，就是三维空间里的六方晶格——这就决定了雪花天生的「六角骨架」。之后在飘落过程中，遇到的温度、湿度、气流变化，会在这个骨架上「加工改造」，最终变成我们看到的各种形状。

