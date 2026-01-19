Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

常遭嘲「睁眼跟闭眼无分别」 河南瞇瞇眼大叔动刀「开眼」

奇闻趣事
更新时间：07:30 2026-01-19 HKT
发布时间：07:30 2026-01-19 HKT

外国不时有人用瞇瞇眼或拉眼角，来嘲笑华人多单眼皮和眼睛小。河南有中年兄弟，遗传了父亲的瞇瞇眼，从小被嘲笑调侃「睁著眼跟闭著没区别」，决定施手术「开眼」，通过割双眼皮来为灵魂之窗「扩建」。

从小被嘲笑缺乏自信

封面新闻报道，河南郑州41岁的崔磊和小他10岁的弟弟，遗传了父亲的瞇瞇眼，外人看著就像一条线，看不到眼珠，常被说「你这睁著跟闭著确实没啥区别。」

相关新闻：辱华风波︱「瞇瞇眼」广告惹歧视质疑 Swatch急道歉兼全球下架

眼睛超细被外人长年嘲笑，使兄弟一直缺乏自信。早前，崔磊的弟弟便决心改样，要兄长陪他接受整形手术。不过，当弟弟经过检查后，因为眼部条件受限，弟弟的双眼皮手术难度更高，目前仍在评估手术。

反而，原本作伴的崔磊，便先弟弟一步，接受了割双眼皮手术把自己「变靓啲」。他说，因眼细及脱发，令人十分显老，很多客人会「误以为我是媳妇（老婆）的爸爸，这话听多了，就越发想改变自己。」

相关新闻：「筷子瞇瞇眼照」涉歧视亚洲人 西班牙网球手遭炮轰退武网赛

检查时，再被医生要求睁大眼，再次被人家说「睁著跟闭著没区别」，也令崔磊决心爬弟弟头，先做手术「开眼」。

手术持续一个半小时，术后效果让崔磊十分满意：「终于不用再被人说『睁著眼像闭眼』了，现在看著镜子里的自己，感觉变帅了不少，自信心都回来了。」

崔磊拍片分享割双眼皮前后的变化，吸引许多支持，「追求美不分性别、不分年龄，为大叔的勇气点赞」、「从小眼变大眼，这是对自己的宠爱」、「每个人都有追求美的自由」。

 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
沙田街头遇露体狂 夜归女转身穷追：我无嘢惊，唔怕！ 拍下大只露械男狼狈反应｜Juicy叮
沙田街头遇露体狂 夜归女转身穷追：我无嘢惊，唔怕！ 拍下大只露械男狼狈反应｜Juicy叮
时事热话
19小时前
「钱大妈」申港上市 创办人原来不姓钱 东莞猪肉档起家 「加盟模式」变出130亿零售王国 
「钱大妈」申港上市 创办人原来不姓钱 东莞猪肉档起家 「加盟模式」变出130亿零售王国 
商业创科
2026-01-17 17:47 HKT
周焯华大女硕士毕业！「洗米嫂」与继子周柏豪赴英出席毕业礼 周梓潼拥名媛级Package
周焯华大女硕士毕业！「洗米嫂」与继子周柏豪赴英出席毕业礼 周梓潼拥名媛级Package
影视圈
15小时前
「火云邪神」梁小龙离世享年77岁 《陈真》、《功夫》成代表作 告别信曝光：原谅我不辞而别丨独家
00:59
「火云邪神」梁小龙离世享年77岁 《陈真》、《功夫》成代表作 告别信曝光：原谅我不辞而别丨独家
影视圈
11小时前
特朗普本周迎执政一周年 诸多政策扰全球 专家料「抛售美国」交易浮现
特朗普本周迎执政一周年 诸多政策扰全球 专家料「抛售美国」交易浮现
宏观经济
3小时前
靓女姐姐截停强塞都会票 港女入闸后有惊喜：冇谂过咁样俾人 网民看出背后动机｜Juicy叮
靓女姐姐截停强塞都会票 港女入闸后有惊喜：冇谂过咁样俾人 网民看出背后动机｜Juicy叮
时事热话
17小时前
深圳好去处2026｜40大深圳一日游食买玩推介！最新商场购物/超市批发中心/饮茶+火锅海鲜放题/打卡玩乐 福田/莲塘/罗湖/深圳湾地铁沿线
深圳好去处2026｜40大深圳一日游食买玩推介！最新商场购物/超市批发中心/饮茶+火锅海鲜放题/打卡玩乐 福田/莲塘/罗湖/深圳湾地铁沿线
旅游
17小时前
特朗普四出点火 全球陷混乱 警惕任期第二年泡沫爆破 专家剖析对香港股楼影响｜林本利
特朗普四出点火 全球陷混乱 警惕任期第二年泡沫爆破 专家剖析对香港股楼影响｜林本利
投资理财
2026-01-18 06:00 HKT
渣马｜ 周润发陪鲍起静转跑10公里 率「几百岁」明星队齐冲线
即时体育
21小时前
港人力推逾40年老牌扒房抵食牛扒！铁板肉眼扒+薯菜只需$XX 1店见证九龙湾变迁 网民勾集体回忆：以前嚿牛油系重点
港人力推逾40年老牌扒房抵食牛扒！铁板肉眼扒+薯菜只需$XX 1店见证九龙湾变迁 网民勾集体回忆：以前嚿牛油系重点
饮食
21小时前