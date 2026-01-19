常遭嘲「睁眼跟闭眼无分别」 河南瞇瞇眼大叔动刀「开眼」

外国不时有人用瞇瞇眼或拉眼角，来嘲笑华人多单眼皮和眼睛小。河南有中年兄弟，遗传了父亲的瞇瞇眼，从小被嘲笑调侃「睁著眼跟闭著没区别」，决定施手术「开眼」，通过割双眼皮来为灵魂之窗「扩建」。

从小被嘲笑缺乏自信

封面新闻报道，河南郑州41岁的崔磊和小他10岁的弟弟，遗传了父亲的瞇瞇眼，外人看著就像一条线，看不到眼珠，常被说「你这睁著跟闭著确实没啥区别。」

眼睛超细被外人长年嘲笑，使兄弟一直缺乏自信。早前，崔磊的弟弟便决心改样，要兄长陪他接受整形手术。不过，当弟弟经过检查后，因为眼部条件受限，弟弟的双眼皮手术难度更高，目前仍在评估手术。

反而，原本作伴的崔磊，便先弟弟一步，接受了割双眼皮手术把自己「变靓啲」。他说，因眼细及脱发，令人十分显老，很多客人会「误以为我是媳妇（老婆）的爸爸，这话听多了，就越发想改变自己。」



检查时，再被医生要求睁大眼，再次被人家说「睁著跟闭著没区别」，也令崔磊决心爬弟弟头，先做手术「开眼」。

手术持续一个半小时，术后效果让崔磊十分满意：「终于不用再被人说『睁著眼像闭眼』了，现在看著镜子里的自己，感觉变帅了不少，自信心都回来了。」

崔磊拍片分享割双眼皮前后的变化，吸引许多支持，「追求美不分性别、不分年龄，为大叔的勇气点赞」、「从小眼变大眼，这是对自己的宠爱」、「每个人都有追求美的自由」。