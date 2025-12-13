杭州17岁男擅食暗疮药 皮肤靓了乳房却升Cup了

浙江杭州有17岁男生，因擅自购买药物治青春痘，皮光肉滑了，乳房却出现异常发育。

据《南方都市报》报道，杭州一名17岁的高中男生小高（化名），因青春痘问题早前求医，获开服「螺内酯片」治疗。



相关新闻：全球20宗例子︱巴西19岁女一晚与两男发生关系 双胞胎DNA揭生父非同一人

小高在服药后效果理想，暗疮情况得到改善，于是到药房自己另购同类药物进食。

螺内酯片须在医生指示下服用。小红书

持续服用七八瓶「螺内酯片」，成功防治暗疮后，小高却发现胸口出现异常，发生胀痛及发育情况。



相关新闻：便秘惨剧｜身障男子痛苦1个月无人帮 9公斤大便塞爆肠亡

杭州师范大学附属医院医生诊断后，指小高擅自购服「螺内酯片」，造成乳房异常发育。医生指，螺内酯具有抗雄激素作用，能祛痘，但长期服用会打破体内激素平衡，导致雌激素作用相对增强，从而刺激男性乳腺组织发育。

小高在停药约两周，其胸部胀痛和隆起便基本消失。