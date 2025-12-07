奇案解密︱富二代加拿大遭绑票害命  学霸同胞误杀入狱6年假释期间失踪

十年前的9月27日，加拿大发生一宗中国留学生绑架撕票案。近日这宗案件再一次回到大众视野，获刑11年多的华裔主犯，在入狱约6年获准假释，但今年3月未如期向警方报到，警方怀疑其潜逃出境，推测极有可能已经逃回中国。

友人设局绑架勒索

加拿大皇家骑警（RCMP）在本年4月发出全国通缉令，称华裔男子张天一（Tian Yi Eddie Zhang，音译）违反假释规定，自本年3月24日开始与假释官失联。随著这一纸通缉令，这宗发生在2015年震惊中加两国的绑架案重新受到大众关注，22岁的中国学生孙鹏（Peng Sun，音译）被六名犯人绑架并残忍撕票，而张天一也是团伙中唯一一名华裔。



案发前七年，来自北京年仅15岁的孙鹏独自远赴加拿大留学，并在生活中认识了年龄相近的邻居张天一。孙鹏性格内敛低调，跟张天一刚好相反，所以两人关系不算特别好。据报孙鹏家境富裕，自小接受良好教育，父母看中加拿大治安良好、犯罪率低才选定该国为留学地点。他入读昆特兰理工大学的工商管理系，其父母规划让他毕业后就回国继承家业。

张天一因孙鹏家庭条件优越而刻意巴结，两人关系才有所走近。有犯罪团伙萌生出绑架谋财的计划，选定孙鹏为目标后，更拉拢同为华人的张天一加入以便勒索孙氏父母。

2015年9月27日，张天一以「请喝宝宝满月酒」为由引诱孙鹏至位于北温哥华的一间空置房屋。孙鹏驾驶自己的白色宾利赴约，更带上为满月宴准备的礼物。他被引领到地下室，埋伏在一旁的绑架同伙以电击器、束带及手铐将其制服。



张天一致电孙鹏父母要求1200万人民币赎金，而孙鹏父母因短时间内无法迅速筹钱故先支付约35万加元（约198.8万港元）打算稳住绑匪，但期间孙鹏已经遇害。孙鹏的女友也根据声音成功指认张天一，为加拿大警方提供重大线索。孙鹏的遗体被放在他自己的私家车里，被警方发现时四肢被绑，头部几乎被胶索带覆盖，法医判断其死因为窒息而亡。

6年后获假释

孙鹏从离开住所到被杀害仅仅相隔七小时，张天一等人被控一级谋杀、绑架、侮辱尸体等罪名，检控官称张天一主要负责打电话跟孙鹏家属沟通，直接害死孙鹏的是其他同党。他在法庭上展露悔意，称因欠下大额赌债才决定铤而走险。最后他在2017年被裁定误杀、非法监禁及勒索罪名成立，判处11年10个月监禁，判决一出立马引起质疑认为量刑过轻。

一直到2023年11月张天一获准假释，同年12月警方突击搜查他和他妻子李亚然（Ya Ran Li，音译）的豪宅，搜出芬太尼及冰毒（甲基苯丙胺）制毒原料、大量现金及点钞机。他未被起诉，而假释委员会也在2024年3月确认其假释资格仍然有效。

2025年3月24日，张天一没有前往新威斯敏斯特报到。警方虽然已经发出逮捕令但仍未见其踪迹，推断他已经潜逃回中国。

学霸官二代身份存疑

案发时23岁的张天一祖籍山西应县，当时已经得到加拿大永久居民身份，与母亲和弟弟一同定居温哥华。据报他在2011年以年级第一的成绩入读山西财经大学财政金融学院，也曾在加拿大爱德华王子岛大学学习一段时间，同学对他的评价为「家境殷实、为人高调」。



他的小学同学小茹（化名）曾接受内地媒体《此刻》采访称，「张家很有钱，张天一和同学的关系也很好，曾经是班里的英语课代表，成绩为中上等，是二级游泳运动员」。她得知案件后很震惊，表示「他们家应该不缺钱花」，不理解张天一的行为动机。

张天一在加拿大的大学同学高枫（化名）也表示，张天一善于交际，「同学们都说他家里经济条件很好，不知道是他刻意散布的消息，还是情况确实如此」。媒体也曾引述张天一身边同学的说法，指他一直声称自己有个在山西当官的父亲。孙鹏好友告知《此刻》张天一父亲的姓名，经查询发现名字与山西一家国有煤企的某董事相同，未知是否同一人。

根据加拿大对犯人的保护制度，张天一的个人资料从未向外界披露，连孙鹏父母也不了解，他们甚至从没见过张天一。孙鹏家属控告张天一和李亚然关于返还赎金的诉讼也未有进展，加拿大警方仅追回356,592加元（约198.8万港元）赎金中的49,820加元（约27.8万港元），孙鹏家属指两人购买豪宅的款项部分正是赎金，要求当局冻结资产并追回欠款。