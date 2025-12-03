Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

火锅刺客︱四川女鱼骨横插舌头 跑3间医院成功「出骨」︱有片

奇闻趣事
更新时间：19:00 2025-12-03 HKT
发布时间：19:00 2025-12-03 HKT

四川有女子在食火锅时，意外被黄辣丁鱼的骨刺打横插入舌头，连跑3间医院才成功取出。网民笑言黄辣丁鱼才是真正的火锅刺客。

四川网民罗小姐数日前吃火锅，其中一款食材是黄辣丁鱼，进食期间，罗小姐意外被黄辣丁鳃部的倒刺，打横插入到舌头，痛得她哇哇大叫。

由于鱼骨又粗又长，罗小姐不敢徒手拔出，于是急急赶到就近的一间妇幼医院求诊，但医生表示鱼骨太大，不能处理，著罗小姐改到其他医院。

罗小姐于是又赶到另一间有急诊科的医院，但主治医生也以同理由，建议她另找医生协助。

最后，罗小姐赶到当地一间三甲医院，才能有医生肯为她「出骨」。

罗小姐向先锋新闻表示，当时医生也是用镊子徒手拔出鱼骨，但也表明，如有断骨残留舌头内，便要开刀才能取出。

她表示，事发已多天，幸好伤口没有发炎，持续好转，相信毋须再开刀。罗小姐直言，受伤时又惊吓又尴尬。

网民纷纷分享进食黄辣丁鱼被刺的经验，指牠虽然肉嫩味鲜，但背鯺有一硬刺，吃时易被弄伤，是真正的火锅刺客。

 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
02:46
大埔宏福苑五级火‧持续更新｜增至159死最细得1岁 31人仍失联 累拘21名工程相关人士
突发
1小时前
大埔宏福苑五级火｜龙头地产商出「最强禁烟令」！不止食烟断正 地盘「带烟包」永不录用 网民激赞禁到尽：榜样｜Juicy叮
大埔宏福苑五级火｜龙头地产商出「最强禁烟令」！不止食烟断正 地盘「带烟包」永不录用 网民激赞禁到尽：榜样｜Juicy叮
时事热话
4小时前
宏福苑「头七夜」无声震撼！Gel甲少女、红眼大叔、一双双染色的手...网民亲历告白：「有种人性，无关血缘」｜Juicy叮
宏福苑「头七夜」无声震撼！Gel甲少女、红眼大叔、一双双染色的手...网民亲历告白：「有种人性，无关血缘」｜Juicy叮
时事热话
8小时前
大埔宏福苑五级火丨张敬轩低调派巨额慰问金震惊网民 火灾粉丝感动落泪：你个黐线佬
大埔宏福苑五级火丨张敬轩低调派巨额慰问金震惊网民 火灾粉丝感动落泪：你个黐线佬
影视圈
7小时前
连锁快餐店超值富贵茶餐！？$34叹齐乳鸽+炒面+红豆冰 附2大特价快餐
连锁快餐店超值富贵茶餐！？$34叹齐乳鸽+炒面+红豆冰 附2大特价快餐
饮食
7小时前
连锁粉面店「时光倒流价」鱼蛋河$19！全线分店 星期一至日适用
连锁粉面店「时光倒流价」鱼蛋河$19！全线分店 星期一至日适用
饮食
2025-12-02 19:12 HKT
有骗徒冒认宏福苑灾民单亲妈妈范小姐募捐，她出帖澄清绝无发起筹款。
01:25
宏福苑五级火│受灾单亲妈妈范小姐遭冒名募捐 强调不收取捐款 吁市民提防
突发
6小时前
大埔宏福苑五级火│宏志阁居民返单位取回财物 取回屋契证件 坦言唔敢再住「咁恐怖」！
02:46
大埔宏福苑五级火│宏志阁居民返单位取回财物 坦言唔敢再住「咁恐怖」！
突发
9小时前
80年代小生甘国卫夫妻近照曝光 与朱璧汶结婚35年淡出变佛学大师 曾被《欢乐今宵》直击婚礼
80年代小生甘国卫夫妻近照曝光 与朱璧汶结婚35年淡出变佛学大师 曾被《欢乐今宵》直击婚礼
影视圈
11小时前
IKEA限时大减价！易洁镬/储物盒/层架/厨房用品低至5折起
IKEA限时大减价！易洁镬/储物盒/层架/厨房用品低至5折起
生活百科
6小时前