火锅刺客︱四川女鱼骨横插舌头 跑3间医院成功「出骨」︱有片

四川有女子在食火锅时，意外被黄辣丁鱼的骨刺打横插入舌头，连跑3间医院才成功取出。网民笑言黄辣丁鱼才是真正的火锅刺客。

四川网民罗小姐数日前吃火锅，其中一款食材是黄辣丁鱼，进食期间，罗小姐意外被黄辣丁鳃部的倒刺，打横插入到舌头，痛得她哇哇大叫。

由于鱼骨又粗又长，罗小姐不敢徒手拔出，于是急急赶到就近的一间妇幼医院求诊，但医生表示鱼骨太大，不能处理，著罗小姐改到其他医院。

罗小姐于是又赶到另一间有急诊科的医院，但主治医生也以同理由，建议她另找医生协助。

最后，罗小姐赶到当地一间三甲医院，才能有医生肯为她「出骨」。

罗小姐向先锋新闻表示，当时医生也是用镊子徒手拔出鱼骨，但也表明，如有断骨残留舌头内，便要开刀才能取出。

她表示，事发已多天，幸好伤口没有发炎，持续好转，相信毋须再开刀。罗小姐直言，受伤时又惊吓又尴尬。

网民纷纷分享进食黄辣丁鱼被刺的经验，指牠虽然肉嫩味鲜，但背鯺有一硬刺，吃时易被弄伤，是真正的火锅刺客。