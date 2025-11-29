奇闻秘史｜古墓挖出神秘「龙袍女尸」 康熙最爱女儿240年不腐

1972年春天，内蒙古赤峰市一位农民在田间工作时，突然听到一声巨响，随后发现一片地面塌陷，露出一个神秘的墓穴入口。这一意外发现引发了考古学家的极大关注，当专家们打开密室中的棺椁时，一具历经240余年岁月依然保存完好，毛发未脱，大腿上还有明显血迹的女尸呈现在他们眼前。最令人震惊的是，这具古尸竟然身披一件绣有八条金龙的清代龙袍。

比皇帝龙袍少一条龙

据悉，古墓中女尸头戴赤金凤冠，上面镶嵌著无数宝石，身著一件珍贵无比的金丝龙袍。龙袍上镶嵌著约十万颗珍珠，绣著八条栩栩如生的金龙。除了龙袍，棺内还有两件精美的苏绣旗袍和大量金银珠宝，包括七支金簪、珍珠朝珠、金手镯和金戒指等，这些陪葬品估值超过上亿元人民币。

女尸身高约156厘米，发辫乌黑，皮肤甚至仍保持弹性，这在历经240多年的尸体上极为罕见。经过出土遗物鉴测和翻阅古籍，考古学家认定这是清朝康熙皇帝第三个女儿、亦是最宠爱的固伦荣宪公主的墓穴。

固伦荣宪公主最初被封为和硕荣宪公主，后来嫁给蒙古巴林部首领乌尔衮。康熙曾四次亲赴蒙古探望爱女，这在当时是极为罕见，可见其深得康熙宠爱。康熙四十八年，康熙重病，荣宪公主闻讯后连夜赶回京城，日夜照料父亲四十多天。康熙康复后，特下旨褒奖，称她「克诚克孝，竭力事亲，诸公主中尔宽为最」，并将破格被晋封为「固伦荣宪公主」。「固伦」在满语中意为「天下」或「国家」，通常只有皇后所生的嫡公主才能获得这一最高等级的公主封号。

自古以来，龙袍都是皇帝身份地位的象征，一般人若敢私自穿龙袍，是犯了大不敬的死罪。固伦荣宪公主为何会身穿龙袍，难道是怀有僭越之心？对此，专家考证后发现，荣宪公主身上穿的龙袍与皇帝所穿的样式略微不同，一般帝王都会绣上9条龙，但公主穿著则是8条五爪金龙。《大清会典》记载，顺治11年后，皇后、皇贵妃等贵族女性可以穿著这类龙袍，雍正上任后仅为女性使用。

240年不腐之谜

虽然固伦荣宪公主是庶出，但生母荣妃却相当受宠，为康熙生下3个公主，可惜前2个不幸夭折，只有固伦荣宪公主健康长大，因此她从小享尽父皇的宠爱，成年后嫁给了内蒙古首领乌尔衮。若从等级制度来看，外嫁给内蒙古首领乌尔衮的荣宪公主，由于同时是蒙古的王妃，因此等级也就比公主身分还要高，所以专家推断，这件龙袍应该是康熙赐给固伦荣宪公主，用以彰显她高贵的身分，同时显示康熙对她的宠爱。

西元1728年，荣宪公主因病逝世于蒙古草原，享年56岁，她的儿子为其修建的豪华陵墓坐落在如今内蒙古赤峰市的巴林右旗，陵寝规模宏大，而这位康熙最宠爱公主，享有皇帝特许的殊荣，下葬时身穿珍珠团龙袍，头戴华丽的金凤冠，陪葬品也都是珍稀之宝。直到1972年陵墓才被发现，让考古人员震惊的是，即使过了240多年，荣宪公主的尸身仍保存完好，没有腐烂的痕迹，考古专家认为，这可能与严密的墓室结构、棺木的密封性以及可能的防腐处理技术有关；而她身上穿的龙袍如今收藏于内蒙古赤峰博物馆。