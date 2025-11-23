辽宁葫芦岛多人海边「放生大米」 网民轰浪费粮食 ｜有片

辽宁葫芦岛一处海边码头发生一宗让人匪夷所思的事件。据拍摄者发布短片，近日，几名中老年人将多袋已开封的大米倾倒至海中，期间一名短发女子在与家人通话时称「在海边，刚放生」。该女子随后也参与倾倒大米，口中还「念念有词」。

往海倾倒大米 口中念念有词

短片发布后，引发网民热议。许多网民对「放生大米」的行为表示不解，质疑其既浪费粮食，也可能对海洋环境造成污染。



相关新闻：水库放生猫︱「好心人」播大悲咒求积德？ 网民：缺野外求生能力难逃厄运︱有片

据《华商报》，11月21日下午，短片发布者社交平台账号中发现该用户曾于今年7月25日发布同一地点「放生」整筐蟹的短片，画面中同样有人伴随念诵行为。

葫芦岛市海洋与渔业局工作人员当日下午2时许回应称，该行为属个人行为，确实存在浪费粮食的问题。工作人员进一步表示，若大规模向海中投放异物进行所谓「放生」，可能对海洋生态环境造成破坏。

报道指，目前，事件具体背景及参与动机尚未明确，相关部门未透露是否将进一步介入处理。