奇案解密︱广州「陪酒公主」拍性爱片逼婚 已婚情人精心设局轮奸害命

2012年3月22日下午5时，广州增城一间酒吧的23岁陪酒女赖葱葱被人发现惨死租屋处，尸体还残留多人DNA。原以为凶手难以确认，但公安局第二天就有了眉目，赖葱葱生前最后一个见面的人嫌疑最大──她的情人、酒吧老板薛小伟。

陪酒女搭上已婚酒吧老板

赖葱葱（化名）被发现时，手脚被捆、颈系皮带、头缠胶带、全身赤裸，惨死在广州增城一间套房内，死因是颈部严重的机械性窒息，遭皮带勒死。

赖葱葱是江西吉安人，1989年出生，18岁中职毕业后去了广东增城闯荡，但生活艰难，便去做陪酒女。后来她与酒吧老板之一薛小伟搭上了，薛小伟已经结了婚，有妻子，妻子汪艳也在同一酒吧工作。

为了方便偷情，薛小伟把赖葱葱接出职工宿舍，为她单独租了一个房间。赖葱葱有了身孕，也对比自己大10多岁的薛小伟动了真感情。但薛小伟对她没有这个意思，想方设法让她流产。

赖葱葱流产后心里委屈，觉得不能这样吃闷亏，更想和薛小伟快点结婚。她就故意公开这段关系，到处告诉同事和老熟客，薛小伟看情况不对，想抽身而退，多次提出分手。

要胁离婚反被设局轮奸杀害

警方调查时，发现赖葱葱手机里有一段生前不久录制她与薛小伟的同房视频，估计是赖葱葱以此要胁薛小伟离婚。但法医报告指赖葱葱体内有3名男性的DNA，其中1人是薛小伟，另外2人是谁？赖葱葱死前与3名男性发生过性行为？那个晚上到底发生了什么事？谁才是真正的凶手？

法庭审讯发现，薛小伟特别花钱雇用2名男性强奸赖葱葱，心想若警方找到另外2人，自己便可撇清嫌疑。2人完成强奸任务后，薛小伟再动手捆绑赖葱葱的手脚，用新买的皮带将她勒死。

薛小伟被控故意杀人罪，判处死刑，缓期2年执行。2013年8月11日，案发后17个月，广东增城市警方经过DNA对比，确认一名强奸赖葱葱的男子叫赵明义，此人被控强奸罪，被判处有期徒刑10年。薛小伟随后上诉，案件被发回重审，但由于不公开审理，无法得知最后的审判结果。