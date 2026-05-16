台媒：郑丽文内部称「马英九身体很差」

台湾的国民党昨日举行内部培训，邀请各县市青工会干部等人出席。国民党主席郑丽文担任主讲人，据台媒报道，被问到国民党副主席萧旭岑日前遭前主席马英九指控破坏财政纪律一事，郑丽文直言，「马英九身体状况很差」。她也炮火猛轰前中广董事长赵少康「很难理性沟通」。

中时新闻网报道，郑丽文在会中表示，她很难跟赵少康理性沟通，而且蓝营内部相信赵少康发言的人非常少，她相信赵少康自己很伤心。也有人问到，萧旭岑遭马英九指控破坏财政纪律一事，希望了解党中央立场？郑丽文直言，「马英九身体状况很差，要马英九的家人赶快把他带回家，不要再让马英九上新闻了。」



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据报她也提到，自己接主席前，国民党这十年是百废待举，前面的人都把国民党「败光光」，她接手后组织根本是空的。

赵少康昨晚回应说，郑丽文骂遍一票人，并讽刺郑「一妇当关，万夫莫敌」。赵少康调侃说，「年底在郑主席的英明领导之下，不需要任何人协助，光靠她一己之力一定能在县市长选举大胜」，「得此奇才，百年不遇」，「一人得道，所向披靡」。