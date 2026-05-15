台湾阳明山︱CCTV拍下4K活春宫 情侣「趴枱」激战声画直播

台湾有男女一时「紧火」，于阳明山公园擎天岗草原野战，却未发现现场有4K高清CCTV，结果二人「趴枱」性战的声音及画面遭全程直播，影片迅即在台湾网络疯传。阳明山已紧急将影片下架，有网民则到「性地」做现场搜证。

网民疯涌直播间留言

综合台媒报道，现场有公园管理处设置的24小时4K高画质即时影像镜头，拍得的画面会在YouTube「阳明山国家公园管理处INFO」直播。



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涉事男女于14日晚间11时6分左右现身。一开始两人只是并肩坐在椅子上聊天、滑手机，而随著时间过去，两人肢体接触转趋火热，约在15日凌晨0时5分许，双方正式开战，戴有口罩的女方跪趴在桌上配合，男方数度从后方搂抱，两人在桌缘激烈交缠，直到20分左右才结束离去。

台湾阳明山有男女上演活春宫，过程被4K闭路电视直播。

台湾阳明山有男女上演活春宫，过程被4K闭路电视直播。

台湾网民清晨到现场视察。

台湾网民清晨到现场视察。

事发虽在夜深，但在4K镜头下，二人动作及声音俱被清晰拍下，就连女方的娇喘声也可听见，全程被放送至YouTube。

野外「性战」曝光后，YouTube直播观看人数瞬间激增，大批网友不睡觉纷纷涌入留言「这就是为什么监视器要装4K的原因」、「太猛」、「镜头君拍到都害羞了」、「感觉社会疯了」、「没注意监视器吗？」、「年轻人终究是年轻人」、「有没有下集待续」、「半夜12点擎天岗居然有四脚兽」。详细情形待相关单位进一步说明。



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有「热心」网民，今晨5时许，已到擎天岗草原现场进行鉴证，发现现场遗下已使用的安全套，疑是片中男女用后即弃。

不过也提醒民众，在公共空间上演活春宫，恐已涉嫌触犯《刑法》第234条「公然猥亵罪」，最高可处1年以下有期徒刑、拘役或9000元新台币以下罚金。