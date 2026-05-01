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台湾巴士大妈未按落车钟发烂渣 「为什么要欺负司机」嚎哭片上CNN︱有片

两岸热话
更新时间：22:22 2026-05-01 HKT
发布时间：22:22 2026-05-01 HKT

香港不时出现野蛮巴士乘客刁难车长事件，台湾日前也有无理女乘客未按下车铃，却不断指骂司机未停站，司机气得伏在軚盘嚎哭「为什么要欺负司机」，连CNN也有报道。

互相声称有心脏病

台湾网民「wjsscc._.830」4月底在Threads上载一段影片，显示新北市蓝38路线巴士车厢内，一名大妈不断指骂司机，指对方未有停站，令她未能在目的地下车。

台湾巴士司机被野蛮女客刁难至失控嚎哭，事件连CNN也报道。Threads@wjsscc._.830
台湾巴士司机被野蛮女客刁难至失控嚎哭，事件连CNN也报道。Threads@wjsscc._.830
台湾巴士司机被野蛮女客刁难至失控嚎哭，事件连CNN也报道。Threads@wjsscc._.830
台湾巴士司机被野蛮女客刁难至失控嚎哭，事件连CNN也报道。Threads@wjsscc._.830
台湾巴士司机被野蛮女客刁难至失控嚎哭，事件连CNN也报道。Threads@wjsscc._.830
台湾巴士司机被野蛮女客刁难至失控嚎哭，事件连CNN也报道。Threads@wjsscc._.830

司机则解释，由于女乘客未有按停车铃，所以才「飞站」。不过，女乘客则不肯罢休，坚持自己有按停车铃。双方不断争吵，互相声称有心脏病。

其他乘客不值女乘客所为，纷纷出言撑司机，女乘客始稍为放软态度，但司机已经被野蛮客弄至情绪崩溃，伏在軚盘上大声嚎哭「为什么要欺负司机啊，明明就没有按」。

野蛮大妈此时则露出一脸无辜，不知所措的神色。

事件在台湾网络引起热烈讨论，网民纷纷声援司机，「司机很辛苦，后照镜、路况、站牌、乘客安全，每一个都要顾，压力真的很大」、「司机日常就是乘客搭车不招手，下车不按铃」、「这妇人感觉是司机哭了才赶快道歉」、「学长辛苦了，这行业真的越来越难做」。

就连美媒CNN也有报道事件，外国网友说「类似的状况在英国也很常见」、「虽然看起来只是微不足道的争执，但却是服务业体系的大问题」。

涉事巴士公司负责人事后表示，已按排涉事司机放假数天，并提供心理辅导。

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