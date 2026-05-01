长照悲剧︱台南91岁妇遭割颈毙命 84岁相依为命胞妹自首
更新时间：20:50 2026-05-01 HKT
发布时间：20:50 2026-05-01 HKT
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台南发生人伦惨剧，有相依为命数十年的亲姊妹，因91岁姊跌倒后不良于行卧床，常萌死念，被84岁妹妹「成全」，以水果刀割姊颈将她杀死，然后报警自首。全案依照杀人罪移送台南地检署侦办，检察官将妹妹预防性羁押。
死者长期患病早前跌伤
中时网报道，涉案的高龄叶姓姊妹俱未婚，居于台南中西区，长年互相照顾。患有长期病的胞姊，早前跌倒后不良于行，常向妹妹透露死念。
疑犯亦有感自己年迈，无力照顾卧床姊姊，于4月28日深夜，用菜刀、水果刀割姊姊颈，将她杀死。至29日凌晨，确定姊姊死亡后，叶姓妹妹致电报警，表示已将姊姊杀死。
警方到场相验时发现死者颈部有重复刀痕，询问叶姓妇人，她表情镇定坦承犯案，慢慢说着「不觉得后悔」、「最难舍的就是姊妹情」、「人一生注定要孤单」。检察官讯问后，担心她想不开，4月30日依杀人罪将她预防性羁押，全案暂定5日解剖厘清死因。
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