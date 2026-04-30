赖清德保镖︱3特勤偷啦啦队「峮峮」签名球 遭革职法办

保护台湾领导人赖清德性命的特勤人员，爆出丑闻。3名赖清德的特勤军官，2月底趁执勤之机，偷走知名啦啦队女神「峮峮」6颗签名球等物品。涉事3人已遭各记2大过，列入优先汰除名单。台北地方检察署30日依窃盗、赃物罪，起诉涉案的3名「总统保镖」。

趁场地安检犯案

据中时网报道，2月27日，赖清德到台北大巨蛋看台日棒球赛，江姓维安人员在赛前做场地安全检查时，涉嫌偷走公关公司休息室里的6颗签名球，其中包括啦啦队「峮峮」签名球。事件爆发后引发轩然大波。事后辖区信义警分局进行调查，国安局也自检将3人移送北检侦办。

起诉指出，林男曾为国安局特种勤务指挥中心中校编审，涂男曾为特勤中心少校组员，江男则为宪兵指挥部警卫大队少校组员支援特勤中心人员。3人均为今年2月27日在台北大巨蛋负责维安勤务之特勤人员。



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3人在当天上午7时47分，发现大巨蛋啦啦队休息室地上置有由挺悍赛事行销股份有限公司所放置、装有多颗棒球队啦啦队员签名棒球纸箱，竟推由江男下手窃取其中6颗签名棒球，涂男提供其公事包交予江男装放。

江男离去经过台北大巨蛋停车场门口前方，又发现挺悍公司所放置装有护照套的纸箱，再窃取护照套6个。涂男将江偷取的签名球、护照套放在其办公室，等江、林至他办公室时，3人朋分。

检方认定林、涂、江3人涉犯《刑法》公务员假借职务上之机会犯窃盗罪，另涂男另涉赃物罪，今依法起诉。

案发后，3人已向警方缴回6颗签名球及护照套2个，已发还挺悍公司。另有护照套4个未缴回，检方请求法院依法没收。