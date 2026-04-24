台电竞手眼皮塞满近千颗眼结石 眨眼如「砂纸」直刮角膜

长时间使用电子产品（又称3C产品）对视力构成的威胁，近日在台湾出现一宗极端个案。一名曾代表台湾参加亚运会的职业电竞选手，因长期进行高强度电竞训练及玩手机游戏，导致双眼增生出接近一千颗眼结石，成为医学文献上的首宗病例。



联合新闻网报道，负责诊治的台湾大仁科技大学眼科学系教授、眼科医生洪启庭指出，该名选手就医时，主诉双眼出现红肿、痕痒、泪流不止，并伴随如刀割般的剧烈痛楚。经详细检查后发现，其双眼上下眼睑内侧，竟布满了密密麻麻的眼结石，右眼约有600颗，左眼约400颗，总数逼近千颗。

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视力严重受损无法参赛

洪启庭解释，眼结石是因干眼症及慢性结膜发炎，导致细胞残骸与分泌物堆积钙化而形成。个案中，大部分结石已突出结膜表面，如同砂纸般在病人每次眨眼时反复刮伤角膜，已造成角膜出现多处撕裂伤，其视力更一度下降至0.5及0.4的水平。



医疗团队随即为患者在显微镜下，以细针逐一清除结石，暂时缓解异物感与痛楚。由于选手的职业需要，无法显著降低用眼负荷，仅三个月后覆诊时，便发现眼结石已再度增生，甚至体积更大，显示病情极易复发。目前，该名选手因眼部剧痛及视力严重受损，已无法继续参赛。

打机20分钟即休息20秒

研究数据显示，长时间使用手机及电脑等电子设备，干眼症的发生率高达60%，而在这些「3C族群」中，约有五成伴随眼结石问题。洪启庭强调，移除眼结石仅是治标之法，若未能从根本上改善长时间用眼的习惯，复发率可高达三至五成。他建议公众应切实遵循「20-20-20」护眼原则，即每使用电子产品20分钟，便应远望6米以外的景物20秒，以让眼部肌肉得到适度休息。