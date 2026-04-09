郑丽文访陆︱会陈吉宁后由宋涛陪同夜游黄浦江 访美团总部体验无人机送奶茶

国民党主席郑丽文昨日（8日）率团访问上海，行程紧密并获大陆方面高规格接待。继日间与上海市委书记陈吉宁会面后，晚间由中共中央台办主任宋涛全程陪同，登上游船夜游黄浦江，饱览外滩璀璨夜景。郑丽文在日间行程中，亦参观了科网企业美团总部，并亲身体验无人机送外卖服务，大赞其先进技术值得台湾借镜。

晚宴后登船游江 宋涛全程陪同

在结束与上海市委书记陈吉宁的会面及晚宴后，郑丽文一行于昨晚约8时，在宋涛及上海市统战部长陈通等多名大陆官员陪同下，登上「上海之星号」游船。据悉，为确保行程安全，江面上有多艘海事巡逻艇在游船前后领航及压阵，保安十分严密。

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在游船甲板上，郑丽文与宋涛等一行人轻松交流，并以上海地标东方明珠塔等著名夜景为背景，与团员自拍合影，气氛融洽。

吁勿成青年追梦阻碍 体验无人机送外卖

在昨日白天的会面中，郑丽文向陈吉宁感性呼吁，希望他们这一代人能成为年轻人的后盾，而非阻碍，让两岸年轻人能在和平环境中勇敢追梦。陈吉宁则强调，期望在坚持「九二共识」的共同政治基础上，积极推进两岸交流合作。

访问团下午亦转往科网企业美团总部参观，获创办人王兴亲自接待。郑丽文亲身体验了无人机快递服务，并对片刻即至的温热奶茶大表赞赏，认为大陆的「低空经济」政策及相关应用，对台湾未来服务业结合人工智能（AI）发展，提供了「一个非常好的经验」。

郑丽文此行是她相隔近20年后再次到访上海，她慨叹城市风貌变化巨大，并肯定上海在两岸关系中扮演的关键角色，为台湾民众提供了广阔的舞台与机会。

