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台湾AV女网红大闹攀石场惹众怒 扮蜘蛛侠乱跳拍片

两岸热话
更新时间：15:48 2026-03-19 HKT
发布时间：15:48 2026-03-19 HKT

台北市中山区一间知名攀石场，日前（16日）深夜发生一宗罕见的消费纠纷，一名自称AV女优及写真模特儿的卓姓女网红在首次体验攀石期间，疑因不熟悉场地规则，与职员及其他场内人士爆发激烈口角，最终需由警方到场调解。事后双方在社交媒体上各自表述，令事件演变成一场罗生门。

网红指控：沟通不良 规则不清

综合台媒报道，该名33岁、在社交平台IG拥有逾四万粉丝的卓姓女子事后发文所述，她当晚约10时应朋友临时邀约，首次到该攀石场体验。她指控场馆职员仅简单示范落地动作，却未清晰解释轮流使用岩壁及横向移动路线等重要规则，导致她多次尝试攀爬时遭人喝斥，备感挫折。

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卓女称，冲突的导火线在于她听从朋友指示横越场地时，遭另一名女顾客责骂，随后职员要求她离场，双方因而争执。她强调，经警方到场介入并厘清后，职员已就未能清楚讲解规则一事向她致歉。她希望外界能理解新手面对陌生环境的无助，并建议业者改善与顾客的沟通。

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场馆及目击者反驳：罔顾安全 危险跳跃

然而，据另一报道引述场馆职员及现场目击者指，卓女作为新手，不但不配合教练指导，更在攀爬时大声尖叫，影响他人。目击者称，她无视安全距离，险些与其他使用者碰撞，甚至在被劝喻时情绪失控，「骂走」其他正在攀爬的顾客。

更甚者，卓女被指为了拍摄社交媒体素材，竟做出危险的跳跃动作，模仿蜘蛛侠。馆方因忧虑其安全及对他人构成危险，在劝离及提出全额退款无效后，决定报警求助。有目击者更指，在深夜离开时，看见卓女躺在场馆外的店舖门口，行为怪异。

警员到场调解

警方接报后抵达现场，将双方分隔并进行调解。最终，在警员的协调下，卓女承诺会遵守场馆规则，而负责人亦同意让她完成体验，事件才告一段落。警方呼吁，市民在公众运动场所应遵守安全指引，以保障自己及他人安全。

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