台内政部长称外甥被查 国台办：绝不允赚大陆钱又支援「台独」

「台独顽固分子」的台湾内政部长刘世芳，其外甥颜文群在中国投资，早前有报道指遭国台办依法查处。国台办发言人今日指，决不允许有人支援「台独」又赚大陆钱。

国台办今日举行农历新年首场记者会，有媒体关注颜文群的惩戒情况，以及会否扩大查处范围。



台内政部长亲属传投资大陆谋利 国台办：依法查处

国台办发言人张晗表示，对「台独」顽固分子及为其提供支援的企业、个人，我们将以事实为依据、以法律为准绳，采取一切必要措施严厉打击，决不允许支援「台独」、破坏两岸关系的人一边在大陆赚钱、一边干「吃饭砸锅」的事。

她又指出，惩治措施只针对极少数「台独」顽固分子及其关联企业、金主，不涉及广大台湾同胞。

另外，农历新年期间，两岸「小三通」客运航线从2日至26日，共计运行850多个班次、年增率4.66％，运载旅客15.24万人次、年增27.61%，且厦金、福马航线客流量均达到复航以来新高。