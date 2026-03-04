伊朗局势｜台胞找大陆方撤离「有风险」？国台办轰民进党当局冷血
更新时间：17:30 2026-03-04 HKT
国台办4日召开农历年后首次例行记者会，被问到近日美国、以色列对伊朗发动军事行动。大陆外交部与使领馆提醒需要撤离的台胞可以进行登记，民进党方面称找大陆方面撤离「有风险」。对此国台办发言人张晗表示，在事关台湾同胞安危的紧要关头，民进党当局仍将政治图谋置于民众生命安危之上，强调台胞需要协助可随时联系大陆驻当地使领馆。
张晗表示，台湾同胞是中国公民，是骨肉乡亲。从利比亚、叶门、苏丹撤侨，到以哈冲突爆发和海外台胞遭遇台风、地震等危险，都与当地台胞保持紧密联系，及时提供协助，也将一如既往采取一切必要措施，保护包括台湾同胞在内的中国公民的安全，强调台胞需要协助，可随时联系中国驻当地使领馆。
张晗表示，在事关台湾同胞安危的紧要关头，民进党仍一味政治操弄，丧失良知、泯灭人性。最害怕见到的就是「两岸一家亲」、患难见真情，竭力将政治图谋置于民众生命安危之上。其冷血与自私暴露无遗，必将遭到广大台湾同胞的坚决反对。
美国与以色列联手对伊朗发动轰炸，随即引发伊朗报复行动，引发各国紧急撤侨，中国驻以色列使馆允许台湾人持「台胞证」登记撤离。稍早有台湾有官员示警，台湾人若傻傻当自己是中国人、自我标签为「伊朗盟友」，等同跟民主阵营过不去，并将自己置入高度风险中。
