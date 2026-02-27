萝莉控︱台妇科淫医偷拍病人 藏2TB未成年裸体影像网上Share

台湾揭发有妇产科医生，藉行医之便偷拍未成年或少女患者私密照片，还收藏达2TB的幼齿性影像，在多个「萝莉控」LINE群组。

料逾百名患者受害

综合台媒报道，涉案医生姓罗，年约30多岁，是桃园市某知名连锁妇产科旗下医生。

涉案的罗姓妇产科医生。中时

检警查出，罗男于2020年间加入共11个主题均为「萝莉」、「幼女」、「幼齿」的网路儿少性影像群组，并传送、分享相关儿少性影像。

罗男还被查出，涉嫌替病患看诊时偷拍大量女童及少女私密处照片，由于绝大部分被害人未露脸，初估至少有上百名未成年病患受害。

警方搜查罗男的诊所及住处，于电脑主机及随身碟，分别找到1.3TB和870GB的儿少性影像。



新北地检署依儿少性剥削防制条例散布儿少猥亵行为之影片及无正当理由持有儿少性影像等罪起诉这名淫医，并求处至少2年2个月的重刑。