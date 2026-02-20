年初三花莲鲤鱼潭天鹅船翻覆酿悲剧 一家五口落水9岁男童溺毙

台湾花莲鲤鱼潭发生夺命意外。一个郑姓家庭三代五口于年初三（19日）下午到鲤鱼潭游湖时，所乘天鹅船突告翻覆，五人全数落水，其中一名9岁男童被困船舱底部，救起时已无呼吸心跳，送院抢救后不治，为新春假期添上阴霾。

天鹅船突失平衡翻覆 男童被困船舱底

事发于当日下午约2时54分，郑姓男童与父母、祖父及姑姑共乘一艘四人座天鹅船，在距离北端岸边约20公尺处游湖，期间船身不明原因突然失去平衡翻覆。周边其他船只见状，立即协助将四名成人救起，但未见男童踪影。

一个郑姓家庭三代五口于年初三（19日）下午到鲤鱼潭游湖时，所乘天鹅船突告翻覆，五人全数落水，其中一名9岁男童被困船舱底部溺毙。Ettoday截图

业者其后潜入水中搜寻，发现男童被困在翻转船体的舱底位置。由于天鹅船具浮力未完全沉没，男童当时身处顶棚船舱内、没入水面之下。救援人员合力将船只移开，把男童救上岸，惟当时已无生命迹象，送往花莲慈济医院抢救后证实不治。

据悉，船上五人均有依规定穿著救生衣。男童父母因体温过低送医，其余两名亲属则自行求医，均无大碍。

疑春节湖面船只密集 涌浪肇祸

目击者指，事发时疑有快艇驶过掀起浪花，导致脚踏船失稳翻侧。业者表示，过往极少发生同类翻覆事故，不排除春节期间湖面船只密集，产生浪涌影响船身平衡，惟具体原因仍有待警方进一步调查。

警方与消防单位正厘清事故经过，并提醒市民乘坐游湖船只时，除全程穿著救生衣外，亦应注意湖面波动及避免重心偏移，以策安全。

鲤鱼潭为花莲东部最大内陆湖泊，是当地热门旅游景点，可供泛舟、踩船及环湖单车等活动。今次意外震惊社区，也为新春出游安全再敲警钟。