Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

年初三花莲鲤鱼潭天鹅船翻覆酿悲剧 一家五口落水9岁男童溺毙

两岸热话
更新时间：03:29 2026-02-20 HKT
发布时间：03:29 2026-02-20 HKT

台湾花莲鲤鱼潭发生夺命意外。一个郑姓家庭三代五口于年初三（19日）下午到鲤鱼潭游湖时，所乘天鹅船突告翻覆，五人全数落水，其中一名9岁男童被困船舱底部，救起时已无呼吸心跳，送院抢救后不治，为新春假期添上阴霾。

天鹅船突失平衡翻覆  男童被困船舱底

事发于当日下午约2时54分，郑姓男童与父母、祖父及姑姑共乘一艘四人座天鹅船，在距离北端岸边约20公尺处游湖，期间船身不明原因突然失去平衡翻覆。周边其他船只见状，立即协助将四名成人救起，但未见男童踪影。

一个郑姓家庭三代五口于年初三（19日）下午到鲤鱼潭游湖时，所乘天鹅船突告翻覆，五人全数落水，其中一名9岁男童被困船舱底部溺毙。Ettoday截图
一个郑姓家庭三代五口于年初三（19日）下午到鲤鱼潭游湖时，所乘天鹅船突告翻覆，五人全数落水，其中一名9岁男童被困船舱底部溺毙。Ettoday截图

业者其后潜入水中搜寻，发现男童被困在翻转船体的舱底位置。由于天鹅船具浮力未完全沉没，男童当时身处顶棚船舱内、没入水面之下。救援人员合力将船只移开，把男童救上岸，惟当时已无生命迹象，送往花莲慈济医院抢救后证实不治。

据悉，船上五人均有依规定穿著救生衣。男童父母因体温过低送医，其余两名亲属则自行求医，均无大碍。

疑春节湖面船只密集 涌浪肇祸 

目击者指，事发时疑有快艇驶过掀起浪花，导致脚踏船失稳翻侧。业者表示，过往极少发生同类翻覆事故，不排除春节期间湖面船只密集，产生浪涌影响船身平衡，惟具体原因仍有待警方进一步调查。

警方与消防单位正厘清事故经过，并提醒市民乘坐游湖船只时，除全程穿著救生衣外，亦应注意湖面波动及避免重心偏移，以策安全。

鲤鱼潭为花莲东部最大内陆湖泊，是当地热门旅游景点，可供泛舟、踩船及环湖单车等活动。今次意外震惊社区，也为新春出游安全再敲警钟。

 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
梁洛施绝美拜年展惊人气质 曝光2万呎豪宅如巨型商场 拥旋转楼梯极具气派市值5亿
梁洛施绝美拜年展惊人气质 曝光2万呎豪宅如巨型商场 拥旋转楼梯极具气派市值5亿
影视圈
19小时前
连锁快餐下午茶获激赞！$29叹番茄通+蛋沙律牛角包连饮品 网民感慨太抵食「可惜分店越来越少」
连锁快餐下午茶获激赞！$29叹番茄通+蛋沙律牛角包连饮品 网民感慨太抵食「可惜分店越来越少」
饮食
16小时前
朱玲玲二仔霍启山与女星娜然农历新年蜜游意大利？ 「新欢」贴心照顾「未来老爷」疑好事近
朱玲玲二仔霍启山与女星娜然农历新年蜜游意大利？ 「新欢」贴心照顾「未来老爷」疑好事近
影视圈
16小时前
陈豪女儿样貌突变？贺年照惊见不再「Mini Aimee」 月租16万豪宅巨型落地窗尽览美景
陈豪女儿样貌突变？贺年照惊见不再「Mini Aimee」 月租16万豪宅巨型落地窗尽览美景
影视圈
11小时前
东张西望丨中佬求爱变「提款机」 北上旅行唔准掂：谂住有亲密接触 被提议假结婚索18万礼金？
东张西望丨中佬求爱变「提款机」 北上旅行唔准掂：谂住有亲密接触 被提议假结婚索18万礼金？
影视圈
12小时前
2.21搅珠2亿六合彩 两间投注站买电脑飞 4个号码离奇相同 网民发现另一巧合处｜Juicy叮
2.21搅珠2亿六合彩 两间投注站买电脑飞 4个号码离奇相同 网民发现另一巧合处｜Juicy叮
时事热话
18小时前
汪明荃逾6000万豪宅团拜直击！360度无敌海景奢华内部装潢全曝光 宽敞楼梯坐半百尽显好客之道
汪明荃逾6000万豪宅团拜直击！360度无敌海景奢华内部装潢全曝光 宽敞楼梯坐半百尽显好客之道
影视圈
2026-02-18 20:30 HKT
连锁茶记新年被指「喝狗」式对客？收加二服务费 侍应1行为令食客顶唔顺「服务太独特了」
连锁茶记新年被指「喝狗」式对客？收加二服务费 侍应1行为令食客顶唔顺「服务太独特了」
饮食
18小时前
前TVB男星携「50亿爱妻」赴英与雷颂德夫妇贺岁 三子女留学英国 曾自爆返港避疫艰辛史
前TVB男星携「50亿爱妻」赴英与雷颂德夫妇贺岁 三子女留学英国 曾自爆返港避疫艰辛史
影视圈
15小时前
香港花卉展览3.20维园举行！60岁+长者免费入场 一连10日赏紫罗兰/小食摊位
好去处
13小时前