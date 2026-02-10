台网红「馆长」︱旗下健身室疑爆职场性骚扰 店长叫女教练「献出X鱼」

台湾曾到大陆访问引起话题的网红「馆长」（陈之汉），其经营的「成吉思汗健身俱乐部」传出疑似集体性骚扰丑闻，有女教练指因对已婚店长拒爱，被集体骚扰及收到「给他X好了」、「献上妳的X鱼吧！」等性讯息，情绪受困曾试图轻生。

长期受压惊恐症多次发作

据台媒《镜周刊》报道，声称遭性骚扰的女教练，于「成吉思汗健身俱乐部」的三重馆、芦洲馆任职，被已婚店长以关怀之名频繁亲近，女教练拒爱后，店长除在工作上不断刁难外，还常发「给他X好了，当回报」、「跟他在一起，去X他」、「献上妳的X鱼吧！」等露骨性字眼的讯息。

台湾网红「馆长」经营的健身房爆出疑似职场性欺凌丑闻。示意图。成吉思汗健身俱乐部芦洲创始馆FB

之后，店长更要求她在休假日到班，强调新人不能休假，还向会员们表示「她身体素质很差，只配当花瓶！」，导致会员对她失去信任，业绩很差，店长甚至在深夜来电「指导课程」，让她长期睡眠不足使她身心状况急遽恶化。



当事人称，在长期高压与精神折磨下，惊恐症多次发生送医，又曾一度轻生，直至近日在友人鼓励下，才有勇气揭发事件。

三立新闻报道指，成吉思汗健身俱乐部的员工表示，不便回应事件，待劳工局有处理时，公司将再讨论。

新北市劳工局表示，劳工局目前没有当事人的申诉资讯，若后续有接获申诉，将立即启动调查程序，向双方了解事件始末厘清案情。