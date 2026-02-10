Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

台网红「馆长」︱旗下健身室疑爆职场性骚扰 店长叫女教练「献出X鱼」

两岸热话
更新时间：15:30 2026-02-10 HKT
发布时间：15:30 2026-02-10 HKT

台湾曾到大陆访问引起话题的网红「馆长」（陈之汉），其经营的「成吉思汗健身俱乐部」传出疑似集体性骚扰丑闻，有女教练指因对已婚店长拒爱，被集体骚扰及收到「给他X好了」、「献上妳的X鱼吧！」等性讯息，情绪受困曾试图轻生。

长期受压惊恐症多次发作

据台媒《镜周刊》报道，声称遭性骚扰的女教练，于「成吉思汗健身俱乐部」的三重馆、芦洲馆任职，被已婚店长以关怀之名频繁亲近，女教练拒爱后，店长除在工作上不断刁难外，还常发「给他X好了，当回报」、「跟他在一起，去X他」、「献上妳的X鱼吧！」等露骨性字眼的讯息。

台湾网红「馆长」经营的健身房爆出疑似职场性欺凌丑闻。示意图。成吉思汗健身俱乐部芦洲创始馆FB
台湾网红「馆长」经营的健身房爆出疑似职场性欺凌丑闻。示意图。成吉思汗健身俱乐部芦洲创始馆FB

相关新闻：馆长遭毁灭式爆料 传逼员工上馆嫂

之后，店长更要求她在休假日到班，强调新人不能休假，还向会员们表示「她身体素质很差，只配当花瓶！」，导致会员对她失去信任，业绩很差，店长甚至在深夜来电「指导课程」，让她长期睡眠不足使她身心状况急遽恶化。

相关新闻：台网红「馆长」被起诉　直播曾言：斩赖清德狗头

当事人称，在长期高压与精神折磨下，惊恐症多次发生送医，又曾一度轻生，直至近日在友人鼓励下，才有勇气揭发事件。

三立新闻报道指，成吉思汗健身俱乐部的员工表示，不便回应事件，待劳工局有处理时，公司将再讨论。

新北市劳工局表示，劳工局目前没有当事人的申诉资讯，若后续有接获申诉，将立即启动调查程序，向双方了解事件始末厘清案情。

 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
星岛申诉王｜北角$29自助餐变长者食堂 直击场内墟冚迫爆争食
02:08
星岛申诉王｜北角$29「酒店式」任食放题自助餐 直击场面墟冚10分钟被抢空
申诉热话
8小时前
屯门井头中村男子倒毙村屋内 头部伤势不寻常 警方暂列谋杀拘死者妻
01:06
屯门井头中村男子倒毙村屋内 头部伤势不寻常 警方暂列谋杀拘死者妻
突发
7小时前
长者咭/乐悠咭点样分？35+精选优惠 申请方法/文件/两咭分别/申请教学一文睇清
长者咭/乐悠咭点样分？35+精选优惠 申请方法/文件/两咭分别/申请教学一文睇清   
生活百科
4小时前
曾志伟新抱王敏奕曾传婚变 罕谈结婚「七年之痒」一原因欲减见面时间  原生家庭影响大拒生B
曾志伟新抱王敏奕曾传婚变 罕谈结婚「七年之痒」一原因欲减见面时间  原生家庭影响大拒生B
影视圈
6小时前
团年饭惊见7个餸如「解秽酒」！港男疑酒楼犯禁忌 网民激辩反揭惊人结局｜Juicy叮
团年饭惊见7个餸如「解秽酒」！港男疑酒楼犯禁忌 网民激辩反揭惊人结局｜Juicy叮
时事热话
5小时前
视帝视后等数十艺人齐聚佛山晚宴场面墟冚 幕后金主曝光 卡士媲美TVB颁奖礼
视帝视后等数十艺人齐聚佛山晚宴场面墟冚 幕后金主曝光 卡士媲美TVB颁奖礼
影视圈
19小时前
曾志伟对TVB有情有义 设鲍鱼宴款待「皇牌节目」台前幕后星光熠熠 富婆美女抽中贵价茅台大奖
曾志伟对TVB有情有义 设鲍鱼宴款待「皇牌节目」台前幕后星光熠熠 富婆美女抽中贵价茅台大奖
影视圈
2026-02-09 16:30 HKT
百年上海街唐楼活化为艺术新地标 THE BRIDGE+ UOB ART ACADEMY连结人心的社区桥梁
艺文资讯
6小时前
港铁查票员月薪可达$22.7k！中学学历即可申请 新入职即获$1.2万奖金 另设3大津贴+2大花红
港铁查票员月薪可达$22.7k！中学学历即可申请 新入职即获$1.2万奖金 另设3大津贴+2大花红
生活百科
23小时前
涉事村屋有警员驻守。梁国峰摄
01:06
屯门井头村谋杀｜六旬汉钝物伤头倒毙村屋 村民称死者与妻感情欠佳「分开食饭」
突发
7小时前