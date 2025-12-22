Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

台北随机伤人案｜张文变装多次换车逃走 任保安只顾打机被炒︱有片

更新时间：18:20 2025-12-22 HKT
发布时间：18:20 2025-12-22 HKT

台湾4死11伤随机伤人案疑凶张文，作案最新影片曝光。张文在捷运站内不断投掷烟雾弹，施施然更换衣物，乔装路人逃走，再不断转乘其他交通工具，准备另一波攻击。此外，有民众指，张文在其居住屋苑任保安，但整天只顾著打机，态度恶劣，两个月便被炒。

任职期间多次闹上警局

台湾警方22日再公布张文犯案时的闭路电视影片，显示去年已策划并购入包括防毒面具、烟雾弹等工具的张文，在19日犯案时，于捷运站内不断投出烟雾弹制造混乱及用刀随机袭击民众，之后躲在柱后，投掷烟雾弹制造烟幕，掩护自己更换早已预备的衣物，扮成路人逃走。

警方又发现，张文行动过程中极力规避追查，频繁更换交通工具，包括骑乘机车、租借 YouBike 与徒步行走，刻意制造多处侦查断点，行动范围横跨多个行政区，增加警方追缉难度。犯案期间，张文也多次变装，混入台北车站及中山商圈人群，并利用烟雾弹干扰监视器画面，手法相当狡猾。

据《TVBS》报道，张文2022年曾短暂于台中北区某社区担任保安，该处有住户表示，张文上班时整天玩手机打游戏，工作极不认真，还曾与住户爆发严重争执，与同事交接班时也发生过冲突，多次闹上警局，任职2个月便被辞退。

 

