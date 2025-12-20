台北随机伤人案｜张文北捷犯案后「装路人」疏散 网民意外拍下曝光画面｜有片

台北车站与中山商圈昨晚发生重大随机杀人事件，27岁张文19日在北捷台北车站及中山商圈丢掷汽油弹、烟雾弹，并持长刀进行随机攻击，犯案后从百货公司高处堕楼身亡，酿成民众3死11伤。张文犯案后竟刻意脱下面罩、换穿卡其色外套，迅速变装混入仓皇逃窜的人潮中的画面曝光，其狡猾行径，引发外界哗然与愤怒。

目击者意外拍下张文

据事发第一现场画面，张文在人潮众多的台北车站内丢掷汽油弹及烟雾弹，瞬间引发火光与大量浓烟，刺鼻气味弥漫整个空间，由于正值尖峰时段，站内聚集大量通勤族与旅客，大批民众惊慌失措、四处奔逃。

有民众今（20）日在社媒Threads贴出一段影片，时间为傍晚5时47分许。影片中，不少民众往出口奔逃，疑犯张文竟也出现在其中，但打扮已与数分钟前扔掷弹药时不同，只见他将面罩拿掉，并穿上卡其色外套、以包包摀住口鼻，「装成路人」随众疏散，行径相当狡猾，连后方巡视的保全人员也没发现异状。

发文者惊恐表示，从鞋袜、眼镜、帽子、裤子及外套，惊觉这就是张文本人，她说自己当下只是随手录下浓烟，「回家看到新闻，再看看自己拍的片，才发现当中有张文的纵影「不是吧……拜托跟我说不是，真的会吓哭！近在咫尺」，而画面中清楚可见，张文甚至看了镜头一眼。

影片曝光再度引起群众怒火，网友纷纷留言痛骂「好可怕！他是装成路人被台湾人保护著，然后去伤害其他台湾人」、「疯了」、「还真是他…结果回去看他进旅馆的影片，他就是穿这件外套」、「证明他换装就是为了混淆视听」、「光是事前准备跟精心部署就证明是恐攻」、「X的！超会演的，跟专家说的一样，表演型人格」。

回顾案情，张文昨日傍晚5时23分许在北捷M7地下连通道、星巴克咖啡旁，引燃并丢掷汽油弹、烟雾弹，一名余姓男子见状上前阻止，却遭长刀刺死。晚间6时37分许，张文回旅馆补充弹药后，再度现身南京西路，从随身包取出2颗烟雾弹丢向路面后，便朝诚品南西店逃窜，沿路持长刀朝路人与骑士逼近乱砍，造成两名骑士死亡。在警方围捕下，张文逃至6楼顶楼，最终翻越栏杆堕楼身亡。