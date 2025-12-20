台北随机伤人案｜张文疑模仿郑捷犯罪计划书曝光 警揭「狂搜北捷杀人案新闻」

台北车站与中山商圈昨晚发生重大随机杀人事件，27岁张文持刀随机斩人，造成4人死亡、11人受伤。当地警方破译凶手张文的云端资料，发现他想模仿2014年台北捷运袭击案凶手郑捷在车厢内持刀随机攻击乘客的模式。

台湾《自由时报》报道，台警指，张文储存在云端上的作案计划书显示，张文想模仿郑捷在台北捷运板南线车厢内持刀随机攻击乘客的模式，所以选定在北捷板南线的M7出入口，启动属于他自己的随机杀人模式，初步认为他是模仿犯。

此外，警方发现，张文曾有大量浏览和纪录有关北捷郑捷的随机杀人案件资讯。

郑捷2014年持水果刀与瑞士刀在台北捷运板南线列车上随机袭击乘客，造成4人死亡，24人受伤。台湾最高法院判处郑捷四项死刑，他在2016年被执行枪决。

报道称，张文10月份开始制作计划书，当中包括详尽地图与犯案时间表，明确标注「先丢烟雾弹、纵火、如何砍人」的流程，并上网购买烟雾弹和刀具犯案。

报道称，张文疑似有修改郑捷的随机杀人模式，并未完全模仿。张文认为，郑捷在捷运的封闭式车厢内作案，根本无法逃逸，等于是自寻死路，所以张文选择在台北车站外、中山捷运站外作案，不仅方便趁乱逃逸，也代表他还是有求生的意念，且手法非常缜密。

此外，网传张文在北捷、中山时的造型不同，被质疑并非同一人，但警方从云端资料判断，登录的帐号、存取权都是张文本人，内容经过数次修改，初步排除有共犯可能性。目前警方定调此案为「计划型单独随机杀人案」。

