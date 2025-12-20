Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

台北随机伤人案｜张文疑模仿郑捷犯罪计划书曝光 警揭「狂搜北捷杀人案新闻」

两岸热话
更新时间：15:48 2025-12-20 HKT
发布时间：15:48 2025-12-20 HKT

台北车站与中山商圈昨晚发生重大随机杀人事件，27岁张文持刀随机斩人，造成4人死亡、11人受伤。当地警方破译凶手张文的云端资料，发现他想模仿2014年台北捷运袭击案凶手郑捷在车厢内持刀随机攻击乘客的模式。

台湾《自由时报》报道，台警指，张文储存在云端上的作案计划书显示，张文想模仿郑捷在台北捷运板南线车厢内持刀随机攻击乘客的模式，所以选定在北捷板南线的M7出入口，启动属于他自己的随机杀人模式，初步认为他是模仿犯。

相关新闻：台北随机伤人案｜27岁逃兵役男子张文丢烟雾弹斩死3人 

此外，警方发现，张文曾有大量浏览和纪录有关北捷郑捷的随机杀人案件资讯。

郑捷2014年持水果刀与瑞士刀在台北捷运板南线列车上随机袭击乘客，造成4人死亡，24人受伤。台湾最高法院判处郑捷四项死刑，他在2016年被执行枪决。

相关新闻：台北随机伤人案｜疑犯恐攻选址手法 照抄台战争漫画

报道称，张文10月份开始制作计划书，当中包括详尽地图与犯案时间表，明确标注「先丢烟雾弹、纵火、如何砍人」的流程，并上网购买烟雾弹和刀具犯案。

报道称，张文疑似有修改郑捷的随机杀人模式，并未完全模仿。张文认为，郑捷在捷运的封闭式车厢内作案，根本无法逃逸，等于是自寻死路，所以张文选择在台北车站外、中山捷运站外作案，不仅方便趁乱逃逸，也代表他还是有求生的意念，且手法非常缜密。

相关新闻：台北随机伤人案｜57岁保安勇挡杀人犯张文身亡 北捷将发逾123万补偿金

此外，网传张文在北捷、中山时的造型不同，被质疑并非同一人，但警方从云端资料判断，登录的帐号、存取权都是张文本人，内容经过数次修改，初步排除有共犯可能性。目前警方定调此案为「计划型单独随机杀人案」。
 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
宏福苑五级火｜1具遗骸发现夫妇DNA 增至161死 DNA续进行 不排除死者人数增加
01:38
宏福苑五级火｜1具遗骸发现夫妇DNA 增至161死 DNA续进行 不排除死者人数增加
突发
5小时前
至八会成员首谈三度流产 哑忍前夫出轨10年 损失千万醒觉：钱都可以唔见，男人都唔使要
至八会成员首谈三度流产 哑忍前夫出轨10年 损失千万醒觉：钱都可以唔见，男人都唔使要
影视圈
7小时前
宏福苑五级火｜ 路祭衣着惹热议 大埔民政专员致歉 将继续做好善后工作
宏福苑五级火｜ 路祭衣着惹热议 大埔民政专员致歉 将继续做好善后工作
政情
5小时前
(左至右) 许绮惠、霍露明、杨忠萍、李秋石及Jayant Dave
数码港与政府、业界㩦手建立数码安全屏障 以AI重塑网络安全攻防新格局
创科资讯
22小时前
台北随机伤人案｜揭疑犯张文神秘面纱 邻居：小时候很乖巧 父母指已两年没回家
02:34
台北随机伤人案｜揭疑犯张文神秘面纱 邻居：小时候很乖巧 父母指已两年没回家
即时中国
7小时前
父亲打算遗产只留给大仔 律师提醒立「偏心遗嘱」 需建立两层机制
父亲打算遗产只留给大仔 律师提醒立「偏心遗嘱」 需建立两层机制
投资理财
10小时前
郑秀文整个星期往返医院  眼有泪光精神恍惚令人心疼  毕生挚爱留医8日：零碎中前行
郑秀文整个星期往返医院  眼有泪光精神恍惚令人心疼  毕生挚爱留医8日：零碎中前行
影视圈
23小时前
排队7年派无敌公屋王 入住4人海景单位羡煞旁人 网民一窝心原因提醒少买家私
排队7年派无敌公屋王 入住4人海景单位羡煞旁人 网民一窝心原因提醒少买家私｜Juicy叮
时事热话
5小时前
快餐店斩料加餸！足一斤酱香鸡$49 $10起加配糖水/葡挞/鸡肾+鸡翼
快餐店斩料加餸！足一斤酱香鸡$49 $10起加配糖水/葡挞/鸡肾+鸡翼
饮食
22小时前
70后金融男为退休 400万买SIERRA SEA 上班需1小时 惟环境靓单位质素高 「背山面海风水好」
70后金融男为退休 400万买SIERRA SEA 上班需1小时 惟环境靓单位质素高 「背山面海风水好」
新盘速递
10小时前