台北随机伤人案｜疑犯恐攻选址手法 照抄台战争漫画

台北车站与捷运中山站一带，周五傍晚发生孤狼式恐袭事件，27岁通缉犯张文在当地最繁忙商圈不断投掷烟雾弹引发恐慌，再持长刀随机斩杀路人，事件包括跳楼死亡的疑犯在内，共造成4死9伤。有台媒报道，张文的施袭地点及手法，几乎与一本描述解放军攻台的漫画一模一样。



据中时新闻报道，张文犯案后，台湾作家梁绍先于FB专页「LSS毛球」发帖，指事件中的犯案地点及手法，几乎与其自创漫画《燃烧的西太平洋》的内容一模一样。

他贴上上述漫画的内容与张文随机攻击民众的位置作对比，发现投掷烟雾弹的地点，只有「一个是在地面上爆炸，另一个是在地下」的分别。他表示，「漫画爆炸的画面是在台北车站从M7出口望向M8出口的地面上，漫画中大爆炸的那个位置介于M3出口至M8出口轴线上，较接近M8的位置；而烟雾弹投掷的地点是介于M3出口至M8出口轴的线上，较接近M8的位置」。

梁绍先进一步表示，常经过北车的人都知道，M7至M3出口的B1区域人少，「适合做恐攻的准备」，只要准备完成，短时间立刻就能到人潮密集的地方发动，而北车人潮最多的地方正是捷运淡水线与板南线交会的位置，「漫画就是以此为考量进行绘制的，因此漫画是选在那地点引爆，莫非那地方冥冥之中是真的适合先隐蔽准备，然后发动恐攻的地方？」



消息立刻引起讨论，许多网友看了直呼「看来他也是有做功课的！不是盲目闹事」、「这巧合让人发毛啊」、「台版辛普森」、「希望真的只是巧合」、「好可怕」。

有粉丝则担忧地说「如果查到他有买老师的书来看到话不就…」、「老师你这样真的没问题吗」。对此，梁绍先也回应「我正担心这点」。

漫画《燃烧的西太平洋》讲述台海爆发战争，解放军登陆，与台军发生登陆战及巷战的情景。