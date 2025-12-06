小红书将遭台封锁 TikTok也被点名

台湾内政部前日以涉诈为由，宣布将封锁大陆社交平台「小红书」一年。消息引发超300万名台湾小红书用户关注。台行政机构负责人卓荣泰5日说，会观察小红书未来一年是否改善，否则考虑「直接断掉」。卓荣泰另外点名TikTok（抖音国际版），称其虽有回应台方要求，但若持续不改善，「我们也不能容忍」。

网民测试翻墙至大陆

赖清德行政团队5日接力表达支持封锁小红书，赖办发言人郭雅慧表示，小红书涉诈无法配合当局追查，尊重并支持台内务主管部门的决策。国民党主席郑丽文则批评，台湾引以为傲的言论自由被扼杀，「民进党终究活成了自己过去最讨厌的样子」。

相关新闻：「小红书」在台湾将被封锁1年 官方称涉嫌诈骗案件

卓荣泰5日接受媒体访问时表示，已经落地和想要落地的业者比较好管，其他没有落地的如Tiktok对于当局的要求还会配合，但小红书是完全不理当局的要求，不但诈骗金额已超过2.48亿元台币（约6180万港元），对儿童青少年长时间的观看也是亲子团体相当在意的，因此必须加以限制。

对封锁小红书一年的决定，卓荣泰说，希望从过程中看看大家的浏览习惯能否改变，降低小红书的影响力。未来若不改善，就不只是时间问题，「可能就直接断掉」。

郑丽文分析称，小红书上的用户不分地区、不分政党，讨论各种美妆、服饰、生活议题都可以其乐融融，这恰是民进党最不想看到的。

台北市长蒋万安说，打诈一定要做，但须标准一致、方法合理，主政者要清楚说明标准，每月或定期检视成效。他说，有人说小红书是大陆的平台，但他认为要对台湾社会和年轻人有信心。

新党北市议员侯汉廷表示，民进党当局称小红书两年有2亿元涉诈金额，然而台湾人每天被诈骗4亿元，七成在脸书（Facebook），一天就有2.8亿元，「脸书一天诈骗财损，比小红书两年总和还多」。

应对小红书被封锁，大量台湾网民已提前探索如何翻墙至大陆省市发帖。一名台湾网民坦言，身为小红书长期使用者，自己已存了太多笔记，涉及工作、旅游、美妆、配色、食谱等方方面面，「不得不承认小红书确实比台湾常用社群更能让我找到想要讨论的主题」。

