大埔宏福苑五级火︱台网民「鬼灭无限城」讥灾场 道歉文一动作添众怒

两岸热话
更新时间：16:00 2025-11-27 HKT
发布时间：16:00 2025-11-27 HKT

大埔宏福苑造成最少55死五级火，成为国际瞩目事故，外国政要及民众纷纷慰问，但有台湾网民竟以惨剧开玩笑，指灾场是动漫《鬼灭之刃》的无限城，或香港也有「101烟花」，惹来台湾及香港网民抨击。其中讥讽宏福苑是无限城的网民，事后又在道歉文中放出惹祸原帖的截图，进一步激起外界愤怒。

「你们也有101烟火？」同挨批

综合台媒及网上消息，宏福苑五级火仍未受控时，凌晨有网民在社交平台Threads发帖，在火灾照片上配上「无限城？」；另有疑是台湾网民在宏福苑火灾消息下留言「你们也有101烟火？」

相关新闻：大埔宏福苑五级火｜习近平向死伤者慰问 要求驻港联络办全力支援

两则言论，迅即惹来台湾及香港网民反弹，纷纷力斥二人凉薄，「人生第一次这么希望中共和台湾开战」、「我第一次那么讨厌一个地方！」、「身为台湾人，也是消防员，此刻我真的觉得你很丢脸」、「身为台湾人看到这则留言真的很生气，拿人命开玩笑很好笑吗？」、「多少家庭因为这场大火会家破人亡，一点同理心都没有还幸灾乐祸」、「那不是地狱哏，那叫没家教没水准」。

网民发现发「无限城？」帖的网民，在台有近万名粉丝。该名惹来众怒的网民，在深夜再发道歉文，并自行删文，「各位对不起，刚刚我把香港大火现场比喻成鬼灭无限城，这真的超白目。那里已经死了很多人，我不应该开这种玩笑。身为一个有一定粉丝数的台湾帐号，讲出这种话真的很丢脸。对所有看到的人，还有受到这场大火影响的香港人，跟你们说声对不起」。

不过，道歉文附有「无限城？」原贴截图，被网民痛斥无悔意，继续消费灾民，造成第三度伤害。

 

