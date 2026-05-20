普京访华︱聚焦能源今晤习近平料签40文件 将发表「多极世界」宣言

美国总统特朗普结束访华后，另一大国俄罗斯总统普京昨晚抵达北京访问两天，今日将与国家主席习近平会晤。普京发表视频讲话，指俄中关系达到前所未有的水平，双方在涉及主权等核心利益问题上相互支持，并强调俄中友谊不针对第三方。普京此次率领5名副总理、8名部长及众多企业代表访华，阵容强大。在伊朗战事的影响下，中方会否加大进口俄国能源成为焦点。俄方透露双方将签署近40项双边合作文件，并发表推动「多极世界」的宣言。

普京的专机昨晚抵达北京，外长王毅前往接机。这是普京第25次到访中国，最近一次是去年9月赴京出席中国抗战暨世界反法西斯战争胜利80周年阅兵式。普京表示很高兴应邀再次访华，定期互访和举行元首会晤，是俄中全方位发展两国关系不可或缺的一部分。

普京昨晚抵达北京，外长王毅前往接机。

俄罗斯总统普京乘坐专机抵达北京，正式展开访华行程。央视截图

随行人员阵容强大

普京说，当前俄中关系达到前所未有的水平，双方相互理解与信任，并在涉及捍卫主权和国家统一等核心利益问题上相互支持。俄中之间紧密的战略协作在国际舞台上发挥着重要的稳定作用，同时俄中友谊不针对第三方，而是追求和平与共同繁荣。



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普京本次随行人员阵容强大，包括5名俄国副总理及外交部、农业部、文化部、经济发展部等8个部门的一把手，还有联邦央行行长及多位大型企业负责人，包括俄罗斯石油公司、国家开发集团、国家原子能集团、国家航天集团等。

过去30年中俄关系持续升级，1996年建立战略协作伙伴关系，2001年签署《中俄睦邻友好合作条约》，2011年建立全面战略协作伙伴关系，2019年提升为中俄新时代全面战略协作伙伴关系，去年底双向互免签证。中俄今年一季度贸易额612亿美元，增长14.7%。

普京此访焦点是能源合作。彭博早前引述俄国官员透露在伊朗战争的影响下，中方对于「西伯利亚力量2号」油气管道计划表达出加速推动的意愿。克里姆林宫前日证实该计划「已列入双方讨论日程，且正致力推动严肃对话的进行」。



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俄媒引述普京助理乌沙科夫说，中俄元首将举行一对一及扩大范围会谈，聚焦双边关系中「最重要、最敏感的议题」，以及重大国际事态发展。两国预计将签署近40项双边合作文件，其中还包含一份旨在深化两国全面战略伙伴关系的联合声明。乌沙科夫还称，两国领导人还将通过一份关于推动「多极世界」与「新型国际关系」的宣言。