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美商界「天团」︱财金高官频晤访华CEO 企业外交助力中美关系

大国外交
更新时间：08:50 2026-05-18 HKT
发布时间：08:50 2026-05-18 HKT

美国总统特朗普上周率领美国商界「天团」访华，期间会见了中方多部委高官。依据各部委官方发布，国家发改委主任郑栅洁、商务部长王文涛、中证监主席吴清、国家外汇管理局局长朱鹤新等，分别同波音、通用电气航空航天、高通、嘉吉、Visa、高盛、花旗等美企高层会面，希望美国商界为加强中美务实合作作出积极贡献。分析指「企业外交」已成为稳定中美关系的关键力量。

▍中国组 ▍

此次随特朗普访华的美国商界代表团，堪称「史上最富访华团」，包括特斯拉首席执行官马斯克、英伟达行政总裁黄仁勋、苹果公司首席执行官库克等17名商界领袖，不少主宰全球前沿科技。以市值计，这批美方企业可谓「大晒冷」，合共占美国GDP达60%。

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根据国家发改委网站，上周五（15日），国家发改委主任郑栅洁会见了波音CEO奥特伯格。郑栅洁说，中国欢迎并支持波音公司与中国企业深化务实合作，希望波音公司继续发挥桥梁纽带作用，为加强中美务实合作贡献积极力量。

苹果公司首席执行官库克及英伟达行政总裁黄仁勋等美国科企领袖，随特朗普访华。
苹果公司首席执行官库克及英伟达行政总裁黄仁勋等美国科企领袖，随特朗普访华。

波音定单或会加大

波音当日表示，中国承诺采购200架飞机。虽然数量低于市场预计的500架，但仍是其近10年来在中国取得的首笔大单。特朗普在离京后表示，波音的定单可能扩大至750架；中国也将采购400台至450台通用电气航空航天公司的发动机。

同日，国家发改委副主任李春临与通用电气航空航天首席执行官卡尔普会面。李春临希望通用电气航空航天集团继续深耕中国，加大投资，与中国企业开展广泛合作。

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另一间在中国市场获有进展的美企是花旗集团。花旗2023年申请设立一间全资证券经纪公司，目前审批已通过，花旗将获得中国第7个外商独资券商牌照。上周五，花旗集团首席执行官范洁恩分别与北京市委书记尹力、中国证监会主席吴清会面。尹力提出希望花旗继续加大在京投入。吴清和范洁恩就全球经济金融形势、中国资本市场对外开放等议题交换了意见。

花旗获发独资券商牌

同日，商务部长王文涛也分别会见高通总裁兼首席执行官安蒙、嘉吉董事会主席兼CEO尚博远、Visa公司CEO麦凯恩。

　路透社引述顾问公司「安凯瑞中国咨询」总经理裴睿东表示：「习特会为随行的美国CEO提供了一个重要窗口，他们得以强化企业外交，并直接向中国高层提出他们的战略诉求。」

 

中国官员晤美企高层

北京市委书记尹力、中国证监会主席吴清分别会晤花旗集团CEO范洁恩

国家发改委主任郑栅洁、民用航空局局长宋志勇分别会晤波音公司总裁奥特伯格

商务部部长王文涛先后会晤高通公司CEO安蒙、VISA公司CEO麦凯恩、嘉吉公司CEO尚博远

国家发改委副主任李春临会见通用电气航空航天集团CEO卡尔普

中国人民银行副行长朱鹤新会晤高盛集团董事长苏德巍

 
 

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